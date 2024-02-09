Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА
09:45 09.02.2024 (обновлено: 10:06 09.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
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Президент Беларуси 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Технопарк в Ташкенте, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Им представили широкую номенклатуру производимой здесь высокотехнологичной продукции: бытовую технику, электронные счётчики, лифты и эскалаторы, насосы, промышленные котлы, системы охлаждения и другое.
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
В промышленном комплексе, созданном по инициативе президента Узбекистана, размещены 17 производств общей стоимостью $365 млн. В этом году начнет работу логистический центр.
Товары, которые выпускают под зарубежными брендами и под их контролем, пользуются высоким спросом на внутреннем и зарубежных рынках. Производимую продукцию экспортируют в 10 стран.
Мирзиёев и Лукашенко отметили необходимость расширения кооперации ведущих предприятий, взаимного обмена опытом и трансфера технологий.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.
Накануне президенты провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран, в ходе которых определили новую повестку взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Беларуси приняли совместное заявление. Также состоялось подписание ряда важных двусторонних документов и соглашений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко после переговоров выступили с заявлениями для прессы.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко после переговоров выступили с заявлениями для прессы.
По окончании переговоров президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ, а также вместе посадили дерево в резиденции "Куксарой" в знак приверженности дальнейшему укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".