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https://uz.sputniknews.ru/20240209/mirziyoyev-lukashenko-texnopark-tashkent-42413677.html
Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА
Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА
Президент Беларуси 7-9 февраля находится в республике с официальным визитом
2024-02-09T09:45+0500
2024-02-09T10:06+0500
политика
узбекистан
беларусь
шавкат мирзиёев
александр лукашенко
технопарк
официальный визит
президент
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Технопарк в Ташкенте, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Им представили широкую номенклатуру производимой здесь высокотехнологичной продукции: бытовую технику, электронные счётчики, лифты и эскалаторы, насосы, промышленные котлы, системы охлаждения и другое.В промышленном комплексе, созданном по инициативе президента Узбекистана, размещены 17 производств общей стоимостью $365 млн. В этом году начнет работу логистический центр.Товары, которые выпускают под зарубежными брендами и под их контролем, пользуются высоким спросом на внутреннем и зарубежных рынках. Производимую продукцию экспортируют в 10 стран.Мирзиёев и Лукашенко отметили необходимость расширения кооперации ведущих предприятий, взаимного обмена опытом и трансфера технологий.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.Накануне президенты провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран, в ходе которых определили новую повестку взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Беларуси приняли совместное заявление. Также состоялось подписание ряда важных двусторонних документов и соглашений. По окончании переговоров президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ, а также вместе посадили дерево в резиденции "Куксарой" в знак приверженности дальнейшему укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами.
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визит александр лукашенко узбекистан президент беларуси
визит александр лукашенко узбекистан президент беларуси

Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА

09:45 09.02.2024 (обновлено: 10:06 09.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Беларуси 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Технопарк в Ташкенте, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Им представили широкую номенклатуру производимой здесь высокотехнологичной продукции: бытовую технику, электронные счётчики, лифты и эскалаторы, насосы, промышленные котлы, системы охлаждения и другое.
© Пресс-служба президента УзбекистанаАлександр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетили Технопарк в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В промышленном комплексе, созданном по инициативе президента Узбекистана, размещены 17 производств общей стоимостью $365 млн. В этом году начнет работу логистический центр.
Товары, которые выпускают под зарубежными брендами и под их контролем, пользуются высоким спросом на внутреннем и зарубежных рынках. Производимую продукцию экспортируют в 10 стран.
Мирзиёев и Лукашенко отметили необходимость расширения кооперации ведущих предприятий, взаимного обмена опытом и трансфера технологий.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.
Накануне президенты провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран, в ходе которых определили новую повестку взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Беларуси приняли совместное заявление. Также состоялось подписание ряда важных двусторонних документов и соглашений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко после переговоров выступили с заявлениями для прессы.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко после переговоров выступили с заявлениями для прессы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко после переговоров выступили с заявлениями для прессы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По окончании переговоров президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ, а также вместе посадили дерево в резиденции "Куксарой" в знак приверженности дальнейшему укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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