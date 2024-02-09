https://uz.sputniknews.ru/20240209/mirziyoyev-lukashenko-texnopark-tashkent-42413677.html

Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА

Мирзиёев и Лукашенко побывали на одном из самых технологичных производств в ЦА

Президент Беларуси 7-9 февраля находится в республике с официальным визитом

2024-02-09T09:45+0500

2024-02-09T09:45+0500

2024-02-09T10:06+0500

политика

узбекистан

беларусь

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

технопарк

официальный визит

президент

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Технопарк в Ташкенте, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Им представили широкую номенклатуру производимой здесь высокотехнологичной продукции: бытовую технику, электронные счётчики, лифты и эскалаторы, насосы, промышленные котлы, системы охлаждения и другое.В промышленном комплексе, созданном по инициативе президента Узбекистана, размещены 17 производств общей стоимостью $365 млн. В этом году начнет работу логистический центр.Товары, которые выпускают под зарубежными брендами и под их контролем, пользуются высоким спросом на внутреннем и зарубежных рынках. Производимую продукцию экспортируют в 10 стран.Мирзиёев и Лукашенко отметили необходимость расширения кооперации ведущих предприятий, взаимного обмена опытом и трансфера технологий.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом.Накануне президенты провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран, в ходе которых определили новую повестку взаимовыгодного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры Узбекистана и Беларуси приняли совместное заявление. Также состоялось подписание ряда важных двусторонних документов и соглашений. По окончании переговоров президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ, а также вместе посадили дерево в резиденции "Куксарой" в знак приверженности дальнейшему укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами.

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