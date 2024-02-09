https://uz.sputniknews.ru/20240209/rabota-vygoraniye-prichiny-professii-42424020.html

Кому больше всех грозит выгорание на работе

Кому больше всех грозит выгорание на работе

В топ-5 стрессовых ситуаций, провоцирующих выгорание, входят большой объем задач, давление по срокам выполнения, поиски решений в конфликтных ситуациях, неадекватное поведение начальства и стихийное планирование

2024-02-09T22:05+0500

2024-02-09T22:05+0500

2024-02-09T22:05+0500

работа

стресс

профессия

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Периодически испытывать стресс на работе — это нормально. Однако некоторые люди сталкиваются с ним постоянно. Продолжительные напряжение и усталость приводят даже самого спокойного и выносливого работника в состояние полного изнеможения и выгорания. Какие специалисты больше всех рискуют "выгореть" на работе, рассказали РИА Новости аналитики одного из исследовательских центров.Проведенное ими изучение показало, что больше всего подвержены выгоранию специалисты, имеющие дело с людьми и с финансами."Наиболее подвержены выгоранию специалисты, которые часто и много контактируют с людьми, а также те, кто работает с финансами. ... В пятерку наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению попали работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты", — говорится в результатах исследования.Первый признак выгорания — раздражительность сотрудника. Далее следуют падение эффективности работы, пессимистичные настроения, конфликты работника при решении рабочих задач и тревожность.При этом 16% работодателей считают, что это личные переживания конкретного сотрудника, а не проблема компании.Между тем, в топ-5 стрессовых ситуаций, провоцирующих выгорание, входят большой объем задач, давление по срокам выполнения, поиски решений в конфликтных ситуациях, неадекватное поведение начальства и стихийное планирование.Основные методы борьбы с выгоранием — краткосрочный отпуск на пару дней, индивидуальная работа с сотрудником, испытывающим сложности, встречи с психологом, перевод на другую должность.В свою очередь, чувство защищенности у сотрудников, по мнению представителей компаний, в основном формируют стабильная зарплата, дружелюбная атмосфера в коллективе, адекватное руководство, уютный офис и репутация компании.

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