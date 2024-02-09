https://uz.sputniknews.ru/20240209/shoygu-proverka-shtab-gruppirovka-granitsy-rf-42418775.html

Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы РФ — что поручил министр

Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы РФ — что поручил министр

Глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Нацгвардии РФ

2024-02-09T12:35+0500

2024-02-09T12:35+0500

2024-02-09T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", — говорится в сообщении.Глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Нацгвардии РФ по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.Шойгу поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства, добавили в ведомстве.Также глава Минобороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО."По итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях", — рассказали в военном ведомстве.Командующий Западной группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Шойгу о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами при прорыве обороны противника.В штабе Объединенной группировки войск Шойгу продемонстрировали эффективное уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, позиции дивизиона С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр.Глава российского оборонного ведомства поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения войск.

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