https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-malginov-42423294.html
Процесс вступления Узбекистана в ЕАЭС может быть ускорен в ближайшее время — Мальгинов
Процесс вступления Узбекистана в ЕАЭС может быть ускорен в ближайшее время — Мальгинов
Посол России в РУз отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО
2024-02-09T14:43+0500
2024-02-09T14:43+0500
2024-02-09T14:43+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
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посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Процесс вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве полноценного члена в ближайшее время может быть ускорен, заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов, сообщает РИА Новости.Глава российской дипмиссии также отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО."Здесь необходимо согласовывать как раз условия вступления и в ВТО, и в Евразийское экономическое сообщество, но эта цель не снимается, она по-прежнему у нас на повестке дня", — добавил Мальгинов.Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС приняли решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Узбекистану и Кубе.
https://uz.sputniknews.ru/20231226/potentsial-sotrudnichestva-velik-malginov-rasskazal-ob-otnosheniyax-rf-i-ruz-v-2023-godu-41829269.html
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узбекистан еаэс вступление посол россии в узбекистане
Процесс вступления Узбекистана в ЕАЭС может быть ускорен в ближайшее время — Мальгинов
Посол России в РУз отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Процесс вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве полноценного члена в ближайшее время может быть ускорен, заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов, сообщает РИА Новости.
"В последнее время действует рабочая группа между структурами ЕАЭС и Узбекистана, которая занимается разработкой проекта реформ законодательства, процедур и других вещей, аспектов для того, чтобы войти (в ЕАЭС - ред.) полноценно, с учетом той специфики, которая сейчас есть в Узбекистане. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет тоже ускорен", — сказал Мальгинов в эфире "Россия 24".
Глава российской дипмиссии также отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО.
"Здесь необходимо согласовывать как раз условия вступления и в ВТО, и в Евразийское экономическое сообщество, но эта цель не снимается, она по-прежнему у нас на повестке дня", — добавил Мальгинов.
Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС приняли решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Узбекистану и Кубе.