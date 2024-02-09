https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-malginov-42423294.html

Процесс вступления Узбекистана в ЕАЭС может быть ускорен в ближайшее время — Мальгинов

Процесс вступления Узбекистана в ЕАЭС может быть ускорен в ближайшее время — Мальгинов

Посол России в РУз отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО

2024-02-09T14:43+0500

2024-02-09T14:43+0500

2024-02-09T14:43+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

узбекистан

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олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Процесс вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве полноценного члена в ближайшее время может быть ускорен, заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов, сообщает РИА Новости.Глава российской дипмиссии также отметил вклад Ташкента в работу ЕАЭС и рассказал, что что Узбекистан одновременно обсуждает вопрос вступления в ВТО."Здесь необходимо согласовывать как раз условия вступления и в ВТО, и в Евразийское экономическое сообщество, но эта цель не снимается, она по-прежнему у нас на повестке дня", — добавил Мальгинов.Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС приняли решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Узбекистану и Кубе.

https://uz.sputniknews.ru/20231226/potentsial-sotrudnichestva-velik-malginov-rasskazal-ob-otnosheniyax-rf-i-ruz-v-2023-godu-41829269.html

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