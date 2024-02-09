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https://uz.sputniknews.ru/20240209/zakonodatelnaya-palata-sik-sostav-izmeneniya-42424948.html
Законодательная палата Олий Мажлиса прекратила полномочия 14 членов ЦИК
Законодательная палата Олий Мажлиса прекратила полномочия 14 членов ЦИК
Также депутаты избрали двух новых членов Центральной избирательной комиссии республики
2024-02-09T15:48+0500
2024-02-09T17:14+0500
цик узбекистана
законодательная палата олий мажлиса
постановление
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса парламентарии обсудили вопрос внесения изменений в состав Центральной избирательной комиссии республики Узбекистан, сообщает пресс-служба нижней палаты.Депутаты приняли постановления о прекращении полномочий ряда членов Центральной избирательной комиссии. В их числе:Также парламентарии постановили избрать членами ЦИК депутата Законодательной палаты Мухтабар Хусанову и директора Учебного центра избирательного законодательства и современных технологий Секретариата ЦИК Халмухаммеда Палуаниязова. Принятые Законодательной палатой Олий Мажлиса постановления направили в Сенат.Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную системуНапомним, что изменениями, внесенными в избирательное законодательство республики в 2023 году, предусмотрено, что ЦИК образуется палатами Олий Мажлиса в составе 9 членов (ранее их было 15) и осуществляет деятельность на постоянной основе. Один член Центральной избирательной комиссии является представителем Каракалпакстана. Председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.
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цик узбекистан изменения депутаты избрание новые члены центральной избирательной комиссии
цик узбекистан изменения депутаты избрание новые члены центральной избирательной комиссии

Законодательная палата Олий Мажлиса прекратила полномочия 14 членов ЦИК

15:48 09.02.2024 (обновлено: 17:14 09.02.2024)
© Пресс-служба Законодательной палатыЗаседание Законодательной палаты Олий Мажлиса
Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба Законодательной палаты
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Также депутаты избрали двух новых членов Центральной избирательной комиссии Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса парламентарии обсудили вопрос внесения изменений в состав Центральной избирательной комиссии республики Узбекистан, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Депутаты приняли постановления о прекращении полномочий ряда членов Центральной избирательной комиссии. В их числе:
Мариника Бабаназарова;
Ферузахон Ахмедова;
Суяржон Курбанкулов;
Шухрат Сироджиддинов;
Ирода Кенжаева;
Алишер Исокбоев;
Орзигул Козихонова;
Шерзодхон Кудратходжа;
Гулноза Исмаилова;
Алишер Усмонкулов;
Орифжон Базаров;
Шухрат Джураев;
Муяссар Кадирова;
Эргаш Юсупов.
Также парламентарии постановили избрать членами ЦИК депутата Законодательной палаты Мухтабар Хусанову и директора Учебного центра избирательного законодательства и современных технологий Секретариата ЦИК Халмухаммеда Палуаниязова.
Принятые Законодательной палатой Олий Мажлиса постановления направили в Сенат.
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Напомним, что изменениями, внесенными в избирательное законодательство республики в 2023 году, предусмотрено, что ЦИК образуется палатами Олий Мажлиса в составе 9 членов (ранее их было 15) и осуществляет деятельность на постоянной основе. Один член Центральной избирательной комиссии является представителем Каракалпакстана. Председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.
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