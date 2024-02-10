https://uz.sputniknews.ru/20240210/uzbekistan-doxod-prodaja-sertifikat-zelenaya-energiya-nalog-42432458.html
В РУз доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" не будут облагать налогом
В РУз доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" не будут облагать налогом
Сертификат "зеленой энергии" это электронный документ, подтверждающий выработку электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии
2024-02-10T10:23+0500
2024-02-10T10:23+0500
2024-02-10T10:23+0500
узбекистан
электроэнергия
налоги
сертификат
доход
закон
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" объектов генерации, основанных на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не будут облагать налогом. Это предусматривает дополнение, вносимое в Налоговый кодекс законом, подписанным президентом.Подключение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ мощностью 300 кВт и выше, к единой электроэнергетической системе осуществляется только после регистрации этих источников в специально уполномоченном госоргане, определено в документе.Закон направлен на широкое внедрение ВИЭ в социальной и жилищно-коммунальных сферах и отраслях экономики, устранение дефицита энергии в регионах республики путем повышения энергоэффективности и определения благоприятных условий и механизмов стимулирования для инвесторов.Эмиратская компания поможет Узбекистану получать энергию из отходов
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узбекистан доход продажа сертификат зеленая энергия налог электронный документ выработка электричество использование возобновляемые источники энергии
узбекистан доход продажа сертификат зеленая энергия налог электронный документ выработка электричество использование возобновляемые источники энергии
В РУз доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" не будут облагать налогом
Сертификат "зеленой энергии" – электронный документ, подтверждающий выработку электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" объектов генерации, основанных на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не будут облагать налогом.
Это предусматривает дополнение, вносимое в Налоговый кодекс законом
, подписанным президентом.
Подключение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ мощностью 300 кВт и выше, к единой электроэнергетической системе осуществляется только после регистрации этих источников в специально уполномоченном госоргане, определено в документе.
Закон направлен на широкое внедрение ВИЭ в социальной и жилищно-коммунальных сферах и отраслях экономики, устранение дефицита энергии в регионах республики путем повышения энергоэффективности и определения благоприятных условий и механизмов стимулирования для инвесторов.