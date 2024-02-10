https://uz.sputniknews.ru/20240210/uzbekistan-doxod-prodaja-sertifikat-zelenaya-energiya-nalog-42432458.html

В РУз доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" не будут облагать налогом

В РУз доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" не будут облагать налогом

Сертификат "зеленой энергии" это электронный документ, подтверждающий выработку электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

2024-02-10T10:23+0500

2024-02-10T10:23+0500

2024-02-10T10:23+0500

узбекистан

электроэнергия

налоги

сертификат

доход

закон

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане доходы от продажи сертификатов "зеленой энергии" объектов генерации, основанных на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не будут облагать налогом. Это предусматривает дополнение, вносимое в Налоговый кодекс законом, подписанным президентом.Подключение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ мощностью 300 кВт и выше, к единой электроэнергетической системе осуществляется только после регистрации этих источников в специально уполномоченном госоргане, определено в документе.Закон направлен на широкое внедрение ВИЭ в социальной и жилищно-коммунальных сферах и отраслях экономики, устранение дефицита энергии в регионах республики путем повышения энергоэффективности и определения благоприятных условий и механизмов стимулирования для инвесторов.Эмиратская компания поможет Узбекистану получать энергию из отходов

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