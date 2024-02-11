https://uz.sputniknews.ru/20240211/uzbekskaya-sablistka-zavoevala-medal-na-chempionate-mira-42441986.html
Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира
Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира
Это первая медаль Узбекистана в кубке мира среди взрослых.
2024-02-11T12:46+0500
2024-02-11T12:46+0500
2024-02-11T13:06+0500
узбекистан
спорт
фехтование
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекская саблистка Зайнаб Дайибекова стала призером чемпионата мира среди взрослых в Перу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Она успешно прошла отборочные состязания и убедительно выступила в плей-офф турнира. В ходе соревнований Дайбекова победила представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии. В полуфинале узбекская фехтовальщица уступила Шугар Баттаи из Венгрии и завершила соревнования с бронзовой медалью.Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена
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узбекистан спорт фехтование сабли зайнаб дайибекова
узбекистан спорт фехтование сабли зайнаб дайибекова
Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира
12:46 11.02.2024 (обновлено: 13:06 11.02.2024)
Это первая медаль Узбекистана в кубке мира среди взрослых.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Узбекская саблистка Зайнаб Дайибекова стала призером чемпионата мира среди взрослых в Перу, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Она успешно прошла отборочные состязания и убедительно выступила в плей-офф турнира. В ходе соревнований Дайбекова победила представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии. В полуфинале узбекская фехтовальщица уступила Шугар Баттаи из Венгрии и завершила соревнования с бронзовой медалью.
"Данная медаль стала первой для узбекских фехтовальщиков, которая была завоёвана на Кубке мира среди взрослых", - говорится в сообщении.