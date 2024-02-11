https://uz.sputniknews.ru/20240211/uzbekskaya-sablistka-zavoevala-medal-na-chempionate-mira-42441986.html

Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира

Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира

Это первая медаль Узбекистана в кубке мира среди взрослых.

2024-02-11T12:46+0500

2024-02-11T12:46+0500

2024-02-11T13:06+0500

узбекистан

спорт

фехтование

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекская саблистка Зайнаб Дайибекова стала призером чемпионата мира среди взрослых в Перу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Она успешно прошла отборочные состязания и убедительно выступила в плей-офф турнира. В ходе соревнований Дайбекова победила представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии. В полуфинале узбекская фехтовальщица уступила Шугар Баттаи из Венгрии и завершила соревнования с бронзовой медалью.Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена

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