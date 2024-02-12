https://uz.sputniknews.ru/20240212/mirziyoyev-fermery-podderjka-videoselektor-42458811.html

В Узбекистане населению раздадут 60 тысяч га земли

В Узбекистане населению раздадут 60 тысяч га земли

Глава республики анонсировал новые меры по поддержке аграриев

2024-02-12T15:50+0500

2024-02-12T15:50+0500

2024-02-12T16:19+0500

узбекистан

плодоовощная продукция

производство

экспорт

земля

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год, поручил раздать населению республики 60 тыс. га земли, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Речь шла об увеличении производства и экспорта плодоовощной продукции."Для этого было решено раздать населению еще 60 тысяч гектаров земли. В результате можно будет получить 1,5 миллиона тонн дополнительной продукции и увеличить экспорт на 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении.Президент также подчеркнул важность обучения молодых людей сельскому хозяйству и обеспечения их занятости.Как отмечалось, за счет привлечения промышленности и кооперации на переданных населению земельных и приусадебных участках можно вырастить дополнительно продукции на $1 млрд.Для этого выделят 1 трлн сумов на кредиты, которые будут предоставлять предпринимателям и фермерам, работающим на кооперативной основе. Средства до 100 млн сумов будут выдавать без залога, а кредит размером до 150 млн сумов — с залогом, размер которого сократят на 50%.Также в общей сложности 10 тыс. единиц техники сдадут в аренду фермерам сроком на 10 лет с льготным трехлетним периодом. Таможенные льготы на ввозимые и арендуемые мотокультиваторы и минитракторы продлены еще на 3 года.

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узбекистан увеличение производство экспорт плодоовощная продукция глава республики меры поддержка агграриев