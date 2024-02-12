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В Узбекистане населению раздадут 60 тысяч га земли
В Узбекистане населению раздадут 60 тысяч га земли
Глава республики анонсировал новые меры по поддержке аграриев
2024-02-12T15:50+0500
2024-02-12T15:50+0500
2024-02-12T16:19+0500
узбекистан
плодоовощная продукция
производство
экспорт
земля
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год, поручил раздать населению республики 60 тыс. га земли, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Речь шла об увеличении производства и экспорта плодоовощной продукции."Для этого было решено раздать населению еще 60 тысяч гектаров земли. В результате можно будет получить 1,5 миллиона тонн дополнительной продукции и увеличить экспорт на 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении.Президент также подчеркнул важность обучения молодых людей сельскому хозяйству и обеспечения их занятости.Как отмечалось, за счет привлечения промышленности и кооперации на переданных населению земельных и приусадебных участках можно вырастить дополнительно продукции на $1 млрд.Для этого выделят 1 трлн сумов на кредиты, которые будут предоставлять предпринимателям и фермерам, работающим на кооперативной основе. Средства до 100 млн сумов будут выдавать без залога, а кредит размером до 150 млн сумов — с залогом, размер которого сократят на 50%.Также в общей сложности 10 тыс. единиц техники сдадут в аренду фермерам сроком на 10 лет с льготным трехлетним периодом. Таможенные льготы на ввозимые и арендуемые мотокультиваторы и минитракторы продлены еще на 3 года.
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узбекистан увеличение производство экспорт плодоовощная продукция глава республики меры поддержка агграриев
узбекистан увеличение производство экспорт плодоовощная продукция глава республики меры поддержка агграриев
В Узбекистане населению раздадут 60 тысяч га земли
15:50 12.02.2024 (обновлено: 16:19 12.02.2024)
Глава республики анонсировал новые меры по поддержке аграриев.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год, поручил раздать населению республики 60 тыс. га земли, сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Речь шла об увеличении производства и экспорта плодоовощной продукции.
"Для этого было решено раздать населению еще 60 тысяч гектаров земли. В результате можно будет получить 1,5 миллиона тонн дополнительной продукции и увеличить экспорт на 200 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Президент также подчеркнул важность обучения молодых людей сельскому хозяйству и обеспечения их занятости.
Как отмечалось, за счет привлечения промышленности и кооперации на переданных населению земельных и приусадебных участках можно вырастить дополнительно продукции на $1 млрд.
Для этого выделят 1 трлн сумов на кредиты, которые будут предоставлять предпринимателям и фермерам, работающим на кооперативной основе. Средства до 100 млн сумов будут выдавать без залога, а кредит размером до 150 млн сумов — с залогом, размер которого сократят на 50%.
Также в общей сложности 10 тыс. единиц техники сдадут в аренду фермерам сроком на 10 лет с льготным трехлетним периодом. Таможенные льготы на ввозимые и арендуемые мотокультиваторы и минитракторы продлены еще на 3 года.