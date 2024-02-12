https://uz.sputniknews.ru/20240212/mirziyoyev-videoselektor-selxoz-42456094.html

В Узбекистане фермерам напрямую предоставят льготные кредиты на выращивание зерна

В Узбекистане фермерам напрямую предоставят льготные кредиты на выращивание зерна

Также в республике в 2024 году затраты на транспортировку с полей и хранение пшеницы, закупленной на средства госбюджета, будут полностью покрыты государством

2024-02-12T13:15+0500

2024-02-12T13:15+0500

2024-02-12T13:39+0500

сельское хозяйство

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

фермерское хозяйство

кредит

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане в текущем году внедрят систему льготного кредитования непосредственно для фермерских хозяйств, занятых выращиванием зерна, как ранее для хлопководов, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном задействованию новых резервов и приоритетным задачам в сельском хозяйстве на 2024 год.Как отмечалось, в прошлом году производство в отрасли выросло на 4,1%, составив 426 трлн сумов. А экспорт достиг почти $2 млрд. Разбито 152 тыс. гектаров садов и виноградников."В 2023 году впервые собрано 3 млн 700 тыс. тонн хлопка и 8 млн тонн зерна. Таких цифр в новейшей истории страны еще не было", — говорится в сообщении.Глава республики озвучил нововведения в производстве зерна, призванные еще больше повысить заинтересованность фермеров. Помимо внедрения системы прямого льготного кредитования, в 2024 году затраты на транспортировку с полей и хранение пшеницы, закупленной на средства госбюджета, будут полностью покрыты государством.Глава республики поручил обеспечить сельское хозяйство 900 тыс. тонн минеральных удобрений, снизив их себестоимость на 15%.Еще одна поставленная задача касается создания в 70 районах республики складов для хранения минеральных удобрений. При этом отмечена необходимость ежедневного контроля остатков удобрений на складах и немедленной поставки недостающей части.Для этого поручено увеличить в феврале-апреле ежедневный объем минеральных удобрений, поступающих на биржу, с 6 тыс. до 9 тыс. тонн.При этом президент подчеркнул, что в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов в этом году необходимо работать совершенно по-новому.Речь шла о том, что повышения урожайности хлопка и зерна в 2023 году удалось достичь, благодаря поставкам в регионы высокоурожайных семян, а также обучению фермеров применению новых агротехнологий. Однако некоторые чиновники и хокимы приложили недостаточно усилий для сокращения затрат и поставок высокоурожайных семян и саженцев. "В 2024 году впервые разрешили посадку семян, привезенных из-за рубежа. Однако Совет по хлопководству, Агентство по карантину и защите растений, а также областные хокимияты не решили, где посадить импортные семена", — говорится в сообщении.Президент поручил в течение месяца привезти из-за границы 3 тыс. тонн семян и посадить в этом году высокоурожайные зарубежные сорта хлопка на 100 тыс. гектаров.

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