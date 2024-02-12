https://uz.sputniknews.ru/20240212/ozero-jyltyrbas-karakalpakstan-ramsarskiy-spisok-42459680.html

Еще один природный объект Узбекистана попал в номинацию Рамсарской конвенции

Еще один природный объект Узбекистана попал в номинацию Рамсарской конвенции

Объект, ставший уже пятым в Рамсарском списке, до включения в номинацию, исследовали в течении 15 лет.

2024-02-12T16:59+0500

2024-02-12T16:59+0500

2024-02-12T16:59+0500

экология

узбекистан

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В номинацию Рамсарской конвенции попал еще один природный объект РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Соответствующий сертификат передали узбекской стороне в рамках проходящей в Самарканде Конференции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных.Он также добавил, что объект исследовали в течение 15 лет, прежде чем включить его в номинацию. В этом большая заслуга узбекистанских экологов.Напомним, что в Рамсарском списке уже имеются четыре природных объекта Узбекистана — озеро Денгизкуль (2001 год), Айдар-Арнасайская система озер (2008 год), Тудакульское и Куймазарское водохранилища (2020 год), а также система озер Судочье (2023 год).Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минэкологии, при катастрофическом сокращении водно-болотных угодий в Приаралье озеро Жылтырбас имеет большое значение в периоды гнездования и миграций, как для редких птиц на международном уровне, так и для биологического разнообразия пустынь Центральной Азии. Кроме того, в нем обитают редкие эндемичные (встречающиеся на ограниченной территории) для Приаралья виды рыб.Озеро помогает птицам выжить при пересечении афро-евразийского и среднеазиатского пролетных путей.Для справки: Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) была подписана февраля 1971 года в иранском городе РамсарОсновная цель документа – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных.На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединились 172 страны. Узбекистан — в 2001 году. В список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции, внесены 2 503 водно-болотных комплекса общей площадью 257,2 млн гектаров.Согласно Рамсарской конвенции, под водно-болотными угодьями понимают "районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров".

https://uz.sputniknews.ru/20240211/tretiy-polyus-ili-kak-soxranit-dom-dlya-snejnyx-barsov-42446660.html

узбекистан

каракалпакстан

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