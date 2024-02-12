https://uz.sputniknews.ru/20240212/rak-profilaktika-onkolog-mneniye-42457608.html

Как снизить риск возникновения рака— врач

Как снизить риск возникновения рака— врач

В числе рекомендаций — питание по системе 80/20

2024-02-12T22:02+0500

2024-02-12T22:02+0500

2024-02-12T22:02+0500

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По статистике, онкологические заболевания все чаще диагностируют у молодых людей, рассказала радио Sputnik врач-онколог Хамис Магомедова.По ее словам, это связано прежде всего с неправильным питанием, вредными привычками, а также использованием в быту опасных для здоровья химических веществ."Рак зачастую бывает спровоцирован бытом человека. Сюда входит все – вредные привычки, в каком помещении человек живет, какой пользуется бытовой химией. Например, черная плесень, которой бывают заражены дома, выделяет канцерогенный токсин. Курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы и являются канцерогенными. Неправильное питание – тоже один из факторов развития онкологических заболеваний, потому что недостаточная нутритивная плотность пищи, недостаточное количество белков, жиров и полезных углеводов тоже приводит к тому, что у человека в дальнейшем может развиться рак", – объяснила специалист.Также она посоветовала изменить образ жизни, чтобы снизить риски"По возможности …исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% – это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% – что-то из "запрещенной", неполезной еды. Нужно максимально обезопасить дом: в частности, использовать экологичную бытовую химию. Очень важен сон, потому что мелатонин – гормон сна – вырабатывается в очень короткий промежуток времени, где-то с десяти часов вечера до одного-двух часов ночи. В это время нужно обязательно спать, потому что собственный мелатонин тоже является онкопротектором, то есть защищает человека от рака", – перечислила Магомедова.Кроме того, она напомнила, что для профилактики онкозаболеваний нужно регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию."Благодаря диспансеризации частота выявления рака на ранних стадиях увеличилась, а на ранних стадиях рак лечить легче. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще. А если есть какие-то хронические заболевания или были случаи рака у близких родственников, нужно обследоваться чаще, чем раз в год", – отметила специалист.В заключение она предупредила, что при наличии какие-то необъяснимых симптомов, плохом самочувствии, постоянной усталости, нужно не игнорировать проблему, а обращаться к профильным врачам.

https://uz.sputniknews.ru/20240207/rak-nasledstvennost-vrach-mneniye-42374569.html

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