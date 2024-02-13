https://uz.sputniknews.ru/20240213/eaeu-borba-barery-torgovlya-42467969.html

В ЕАЭС продолжат бороться с барьерами в торговле

В ЕАЭС продолжат бороться с барьерами в торговле

В плане действий ЕЭК по реализации приоритетов армянского председательства в Евразийском экономическом союзе также проведение мониторинга обеспеченности государств-членов сельхозпродукцией и продовольствием.

2024-02-13T14:01+0500

2024-02-13T14:01+0500

2024-02-13T14:01+0500

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует продолжать системную работу по устранению барьеров в торговле между странами ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе переговоров главы Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с премьер-министром Армении, председателем Высшего Евразийского экономического совета Николом Пашиняном.Сагинтаев проинформировал премьера Армении о Плане действий Евразийской экономической комиссии по реализации приоритетов армянского председательства.Проект документа предусматривает реализацию 16 задач, изложенных в Обращении премьер-министра Армении. Для их исполнения сформированы 57 пунктов, которые должны быть реализованы в 2024-2026 годы, а также на постоянной основе.В частности, Комиссия планирует совместно с государствами-членами разработать проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Кроме того, намечено выработать предложения по основным подходам и принципам, а также направлениям энергобезопасности ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20240208/eaeu-benzin-seny-2023-42391426.html

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