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https://uz.sputniknews.ru/20240213/eaeu-borba-barery-torgovlya-42467969.html
В ЕАЭС продолжат бороться с барьерами в торговле
В ЕАЭС продолжат бороться с барьерами в торговле
В плане действий ЕЭК по реализации приоритетов армянского председательства в Евразийском экономическом союзе также проведение мониторинга обеспеченности государств-членов сельхозпродукцией и продовольствием.
2024-02-13T14:01+0500
2024-02-13T14:01+0500
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует продолжать системную работу по устранению барьеров в торговле между странами ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе переговоров главы Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с премьер-министром Армении, председателем Высшего Евразийского экономического совета Николом Пашиняном.Сагинтаев проинформировал премьера Армении о Плане действий Евразийской экономической комиссии по реализации приоритетов армянского председательства.Проект документа предусматривает реализацию 16 задач, изложенных в Обращении премьер-министра Армении. Для их исполнения сформированы 57 пунктов, которые должны быть реализованы в 2024-2026 годы, а также на постоянной основе.В частности, Комиссия планирует совместно с государствами-членами разработать проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Кроме того, намечено выработать предложения по основным подходам и принципам, а также направлениям энергобезопасности ЕАЭС.
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еаэс барьеры торговля борьба план действий еэк
еаэс барьеры торговля борьба план действий еэк

В ЕАЭС продолжат бороться с барьерами в торговле

14:01 13.02.2024
© Foto : Евразийская экономическая комиссияФлаги стран-участников ЕАЭС.
Флаги стран-участников ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2024
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
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В плане действий ЕЭК также проведение мониторинга обеспеченности государств-членов сельхозпродукцией и продовольствием.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует продолжать системную работу по устранению барьеров в торговле между странами ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Об этом шла речь в ходе переговоров главы Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с премьер-министром Армении, председателем Высшего Евразийского экономического совета Николом Пашиняном.
© Пресс-служба ЕЭКБакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2024
Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
© Пресс-служба ЕЭК
Сагинтаев проинформировал премьера Армении о Плане действий Евразийской экономической комиссии по реализации приоритетов армянского председательства.
© Пресс-служба ЕЭКБакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2024
Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
© Пресс-служба ЕЭК
Проект документа предусматривает реализацию 16 задач, изложенных в Обращении премьер-министра Армении. Для их исполнения сформированы 57 пунктов, которые должны быть реализованы в 2024-2026 годы, а также на постоянной основе.
В частности, Комиссия планирует совместно с государствами-членами разработать проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
Кроме того, намечено выработать предложения по основным подходам и принципам, а также направлениям энергобезопасности ЕАЭС.

"Среди включенных в проект Плана мероприятий – проведение мониторинга обеспеченности государств-членов сельхозпродукцией и продовольствием, продолжение совместной с государствами ЕАЭС системной работы Комиссии по полному устранению барьеров и препятствий с признаками барьеров", — говорится в сообщении.

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