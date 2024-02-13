https://uz.sputniknews.ru/20240213/energetiki-komponenty-opasnost-vrach-mneniye-42470961.html

Диетолог: Какие компоненты энергетиков смертельно опасны

Диетолог: Какие компоненты энергетиков смертельно опасны

Энергетические напитки достаточно популярны, но при регулярном употреблении они могут серьезно навредить человеку и даже привести к преждевременной смерти. Угроза — в концентрации содержащихся в них на первый взгляд безобидных веществ

2024-02-13T22:03+0500

2024-02-13T22:03+0500

2024-02-13T22:03+0500

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Современный ритм жизни в мегаполисе требует от человека быть активным практически 24/7. Когда силы на исходе и собственных ресурсов энергии уже не хватает, некоторые прибегают к популярным сегодня энергетическим напиткам. Как частое употребление энергетиков может отразиться на здоровье, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук Асият Хачирова."Первое, на что надо обратить внимание, – это количество кофеина в энергетических напитках. Норма кофеина для взрослого человека – 400 мг в день. Для сравнения, одна чашечка эспрессо содержит 60-80 мг. Если человек употребляет энергетический напиток, а сверху "доливает" еще и кофе, то это вдвойне плохо, потому что кофеина становится много, и идет вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость кофеина. У кого-то появляются признаки передозировки уже при 200 мг кофе в день. Есть описанные случаи внезапной смерти от передозировки кофеина", – предупредила специалист.Также она добавила, что навредить здоровью может не только содержащийся в энергетиках кофеин, но и большое количество сахара в таких напитках."В любой банке энергетического напитка, допустим, в коле, содержится 24-26 г сахара. Безопасная доза добавленного сахара в день, например, для женщины среднего телосложения и средних лет – 24 г, для мужчины – 30-32 г. Если сложить еще и все остальные источники добавленного сахара, то получим превышение дозы. Это приводит к очень резкому подскоку глюкозы в крови, нагрузка ложится на поджелудочную железу, потому что при такой высокой концентрации сахара в крови нам нужно большое количество инсулина для того, чтобы эту всю глюкозу реализовать и перенести в ткани", – объяснила Хачирова.Кроме того, по ее словам, энергетики зачастую содержат такие вещества, как таурин и L-карнитин."Таурин и L-карнитин – это все метаболические препараты, есть БАДы с ними, которые используют спортсмены для большей выносливости. А энергетики чаще всего употребляют далеко не спортсмены, а студенты или айтишники, которые ночами сидят за компьютером, и им надо взбодриться. Получается, что человек вливает в себя банку энергетика, в котором много кофеина, сахара, плюс еще эти метаболические препараты, помогающие спортсменам во время физической нагрузки. А тут никакой физической нагрузки нет, эти биодобавки не реализовываются и выводятся почками и печенью, то есть идет дополнительная нагрузка на эти органы", – рассказала диетолог.Частое употребление "жидких батареек", как еще называют энергетики, по мнению врача – вредная привычка, от которой надо избавляться."Начинать с азов – понять, в каких ситуациях пьется напиток. Если это хронические недосыпы, значит, начать высыпаться. Кому-то просто "вкусненько", и тут надо работать с пищевыми привычками, это "вкусненько" заменить чем-то другим", — советует Хачирова.В заключение она напомнила, что, согласно международным рекомендациям по питанию, от сладких газированных напитков вообще лучше отказаться в пользу простой воды.

https://uz.sputniknews.ru/20240212/rak-profilaktika-onkolog-mneniye-42457608.html

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