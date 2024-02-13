https://uz.sputniknews.ru/20240213/mirziyoyev-konferentsiya-oon-dikiye-jivotnyye-42466809.html
Мирзиёев: Узбекистан готов мобилизовать все силы на защиту мигрирующих видов животных
Мирзиёев: Узбекистан готов мобилизовать все силы на защиту мигрирующих видов животных
Президент озвучил ряд мер в период председательства республики в Конвенции ООН в 2024–2027 годах
2024-02-13T09:52+0500
2024-02-13T09:52+0500
2024-02-13T11:10+0500
экология
общество
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конференция
дикие животные
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В период председательства в Конвенции в 2024–2027 годы Узбекистан готов мобилизовать все свои силы и потенциал на защиту мигрирующих видов животных, заявил Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам 14-й конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что Узбекистан приветствует принятие в Самарканде нового Стратегического плана на период 2024–2032 годов, который определит основные направления предстоящей работы в этой области.По его словам, в настоящее время Узбекистан тесно сотрудничает со странами региона по созданию трансграничных природных парков и выступает за увеличение их количества.Кроме того, он выразил благодарность Международному союзу охраны природы за решение открыть в Ташкенте свое представительство, а также готовность всячески содействовать деятельности организации по сохранению флоры и фауны в регионе.Напомним, что Самарканде 12-17 февраля проходит 14-е заседание Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP 14). Это первая международная Конференция ООН по охране дикой природы, которая организована в Центральной Азии.На глобальную встречу собрались эксперты из 130 стран, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, ОАЭ, Германии — всего более 1 500 участников. Члены правительств, ученые и заинтересованные стороны согласовывают стратегию сохранения мигрирующих видов и их среды обитания.На глобальной конференции в Самарканде представили первый в истории отчет о состоянии мигрирующих видов в мире, включив в него в том числе около 400 видов, находящихся под угрозой исчезновения.
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мирзиёев узбекистан защита мигрирующие виды животных
мирзиёев узбекистан защита мигрирующие виды животных
Мирзиёев: Узбекистан готов мобилизовать все силы на защиту мигрирующих видов животных
09:52 13.02.2024 (обновлено: 11:10 13.02.2024)
Президент озвучил ряд мер в период председательства республики в Конвенции ООН в 2024–2027 годы.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
В период председательства в Конвенции в 2024–2027 годы Узбекистан готов мобилизовать все свои силы и потенциал на защиту мигрирующих видов животных, заявил Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам 14-й конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает
пресс-служба президента.
Он отметил, что Узбекистан приветствует принятие в Самарканде нового Стратегического плана на период 2024–2032 годов, который определит основные направления предстоящей работы в этой области.
"Поддерживаем также разработку и принятие Программы мер по созданию экологических коридоров и свободной от барьеров миграции животных. Считаем важным усилить требования к экологической оценке строительства инфраструктурных объектов – автомобильных и железных дорог, газопроводов и пограничных сооружений, чтобы снизить их негативное воздействие на миграцию диких животных", — сказал Мирзиёев.
По его словам, в настоящее время Узбекистан тесно сотрудничает со странами региона по созданию трансграничных природных парков и выступает за увеличение их количества.
"Намерены начать реинтродукцию популяции азиатского гепарда, некогда обитавшего на просторах плато Устюрт и вымершего в результате антропогенного воздействия. Приглашаем ученых и экспертов к сотрудничеству в этом направлении", — поделился планами президент РУз.
Кроме того, он выразил благодарность Международному союзу охраны природы за решение открыть в Ташкенте свое представительство, а также готовность всячески содействовать деятельности организации по сохранению флоры и фауны в регионе.
Напомним, что Самарканде 12-17 февраля проходит 14-е заседание Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP 14). Это первая международная Конференция ООН по охране дикой природы, которая организована в Центральной Азии.
На глобальную встречу собрались эксперты из 130 стран, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, ОАЭ, Германии — всего более 1 500 участников. Члены правительств, ученые и заинтересованные стороны согласовывают стратегию сохранения мигрирующих видов и их среды обитания.
На глобальной конференции в Самарканде представили первый в истории отчет о состоянии мигрирующих видов в мире, включив в него в том числе около 400 видов, находящихся под угрозой исчезновения.