https://uz.sputniknews.ru/20240213/mirziyoyev-konferentsiya-oon-dikiye-jivotnyye-42466809.html

Мирзиёев: Узбекистан готов мобилизовать все силы на защиту мигрирующих видов животных

Мирзиёев: Узбекистан готов мобилизовать все силы на защиту мигрирующих видов животных

Президент озвучил ряд мер в период председательства республики в Конвенции ООН в 2024–2027 годах

2024-02-13T09:52+0500

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экология

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

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конвенция

оон

самарканд

конференция

дикие животные

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В период председательства в Конвенции в 2024–2027 годы Узбекистан готов мобилизовать все свои силы и потенциал на защиту мигрирующих видов животных, заявил Шавкат Мирзиёев в поздравлении участникам 14-й конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что Узбекистан приветствует принятие в Самарканде нового Стратегического плана на период 2024–2032 годов, который определит основные направления предстоящей работы в этой области.По его словам, в настоящее время Узбекистан тесно сотрудничает со странами региона по созданию трансграничных природных парков и выступает за увеличение их количества.Кроме того, он выразил благодарность Международному союзу охраны природы за решение открыть в Ташкенте свое представительство, а также готовность всячески содействовать деятельности организации по сохранению флоры и фауны в регионе.Напомним, что Самарканде 12-17 февраля проходит 14-е заседание Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP 14). Это первая международная Конференция ООН по охране дикой природы, которая организована в Центральной Азии.На глобальную встречу собрались эксперты из 130 стран, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, ОАЭ, Германии — всего более 1 500 участников. Члены правительств, ученые и заинтересованные стороны согласовывают стратегию сохранения мигрирующих видов и их среды обитания.На глобальной конференции в Самарканде представили первый в истории отчет о состоянии мигрирующих видов в мире, включив в него в том числе около 400 видов, находящихся под угрозой исчезновения.

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