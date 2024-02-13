https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-azerbaydjan-prebyvaniye-grajdanye-42478331.html

Узбекистан и Азербайджан взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации

Узбекистан и Азербайджан взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации

15 января 2024 года вступил в силу протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан, подписанный в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го

2024-02-13T18:20+0500

2024-02-13T18:20+0500

2024-02-13T18:20+0500

узбекистан

азербайджан

общество

политика

безвизовый режим

граждане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149331_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_faabbce3e6a28d4b07a5e19a341492a9.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана могут находиться на территории Азербайджана без регистрации в течение 15 дней, этот же порядок касается пребывания граждан Азербайджана в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД.В ведомстве рассказали о вступлении в силу 15 января 2024 года протокола, подписанного в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го.Им вносятся дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан РУз и АР от 18 июня 1997 года. "Этот документ устанавливает новый порядок въезда и выезда, следования транзитом и пребывания на территории Узбекистана и Азербайджана в течение 15 дней без оформления разрешения и временной регистрации в соответствующих органах государственной власти", — указано в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-vizit-azerbaydjan-itogi-38142121.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан граждане регистрация дополнения соглашение безвизовые поездки граждан