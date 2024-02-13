https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-azerbaydjan-prebyvaniye-grajdanye-42478331.html
Узбекистан и Азербайджан взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации
Узбекистан и Азербайджан взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации
15 января 2024 года вступил в силу протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан, подписанный в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го
2024-02-13T18:20+0500
2024-02-13T18:20+0500
2024-02-13T18:20+0500
узбекистан
азербайджан
общество
политика
безвизовый режим
граждане
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана могут находиться на территории Азербайджана без регистрации в течение 15 дней, этот же порядок касается пребывания граждан Азербайджана в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД.В ведомстве рассказали о вступлении в силу 15 января 2024 года протокола, подписанного в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го.Им вносятся дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан РУз и АР от 18 июня 1997 года. "Этот документ устанавливает новый порядок въезда и выезда, следования транзитом и пребывания на территории Узбекистана и Азербайджана в течение 15 дней без оформления разрешения и временной регистрации в соответствующих органах государственной власти", — указано в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-vizit-azerbaydjan-itogi-38142121.html
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узбекистан азербайджан граждане регистрация дополнения соглашение безвизовые поездки граждан
узбекистан азербайджан граждане регистрация дополнения соглашение безвизовые поездки граждан
Узбекистан и Азербайджан взаимно увеличили срок пребывания граждан без регистрации
15 января 2024 года вступил в силу протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан, подписанный в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Граждане Узбекистана могут находиться на территории Азербайджана без регистрации в течение 15 дней, этот же порядок касается пребывания граждан Азербайджана в Узбекистане, сообщает
пресс-служба МВД.
В ведомстве рассказали о вступлении в силу 15 января 2024 года протокола, подписанного в ходе визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023-го.
Им вносятся дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан РУз и АР от 18 июня 1997 года.
"Этот документ устанавливает новый порядок въезда и выезда, следования транзитом и пребывания на территории Узбекистана и Азербайджана в течение 15 дней без оформления разрешения и временной регистрации в соответствующих органах государственной власти", — указано в сообщении.