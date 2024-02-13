Узбекистан и Казахстан будут вместе сохранять экосистему плато Устюрт
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Меморандум, подписанный в рамках 14-й Конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, предусматривает более 10 задач, направленных на сохранение трансграничных популяций диких животных и их мигрирующих видов на данной территории.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира на плато Устюрт, сообщает пресс-служба Минэкологии.
"В рамках пленарного заседания CMS COP14 в Самарканде состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области сохранения животного мира Плато Устюрт между министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым и заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нуркеном Шарбиевым", — говорится в сообщении.
В соответствии с ним создадут совместную рабочую группу и разработают дорожную карту, которая будет предусматривать:
скоординированный мониторинг, исследования и инвентаризацию мигрирующих видов;
охрану мигрирующих видов диких животных и сохранение биоразнообразия;
создание трансграничных охраняемых природных территорий (ОПТ) и миграционных коридоров;
изучение возможностей для устойчивого использования ресурсов дикой природы и развития экотуризма;
обучение, тренинги и повышение квалификации специалистов;
консультации по выбору и применению современных и инновационных технологий в области сохранения мигрирующих видов;
координацию и усиление мер по борьбе с незаконным и/или неустойчивым отловом мигрирующих животных, включая браконьерство и контрабанду диких животных и их дериватов (частей животных, в том числе в виде лекарств и продуктов питания);
проведение совместных научно-практических семинаров и конференций;
подготовку и выпуск совместных изданий научного и научно-популярного характера;
меры по предотвращению фрагментации и деградации местообитаний;
привлечение инвестиций и средств на реализацию соответствующих мер дорожной карты.
Меморандум подписан с целью выполнения обязательств стран Центральной Азии по сохранению транснационального объекта Всемирного природного наследия “Туранские пустыни умеренного пояса”, включенного в 2023 году в список объектов Всемирного природного наследия.
Плато Устюрт расположено в западной части Центральной Азии на территории трех стран – Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.
Местность отличается пересеченным рельефом, суровыми погодными условиями и различными экосистемами. Здесь обитает несколько эндемичных и исчезающих видов. Меморандум о сотрудничестве защищает экологически важные миграции животных (зобастой газели (джейрана), персидского леопарда, уриала и кулана) на плато. В рамках подписанного документа дикие млекопитающие должны свободно пересекать границы, поскольку они выживают, размножаются и распространяются благодаря миграции. Таким образом Меморандум о сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном выходит за рамки защиты животных и демонстрирует межправительственные экологические решения.