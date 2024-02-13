https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-kazaxstan-plato-ustyurt-jivotnyye-sotrudnichestvo-42471515.html

Узбекистан и Казахстан будут вместе сохранять экосистему плато Устюрт

Узбекистан и Казахстан будут вместе сохранять экосистему плато Устюрт

Меморандум, подписанный в рамках 14-й конференции сторон конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, предусматривает более 10 задач, направленных на сохранение трансграничных популяций диких животных и их мигрирующих видов на данной территории

2024-02-13T15:06+0500

2024-02-13T15:06+0500

2024-02-13T15:06+0500

экология

узбекистан

казахстан

меморандум

плато устюрт

дикие животные

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подписали Меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира на плато Устюрт, сообщает пресс-служба Минэкологии."В рамках пленарного заседания CMS COP14 в Самарканде состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области сохранения животного мира Плато Устюрт между министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым и заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нуркеном Шарбиевым", — говорится в сообщении.В соответствии с ним создадут совместную рабочую группу и разработают дорожную карту, которая будет предусматривать:Меморандум подписан с целью выполнения обязательств стран Центральной Азии по сохранению транснационального объекта Всемирного природного наследия “Туранские пустыни умеренного пояса”, включенного в 2023 году в список объектов Всемирного природного наследия.Плато Устюрт расположено в западной части Центральной Азии на территории трех стран – Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.Местность отличается пересеченным рельефом, суровыми погодными условиями и различными экосистемами. Здесь обитает несколько эндемичных и исчезающих видов. Меморандум о сотрудничестве защищает экологически важные миграции животных (зобастой газели (джейрана), персидского леопарда, уриала и кулана) на плато. В рамках подписанного документа дикие млекопитающие должны свободно пересекать границы, поскольку они выживают, размножаются и распространяются благодаря миграции. Таким образом Меморандум о сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном выходит за рамки защиты животных и демонстрирует межправительственные экологические решения.

узбекистан

казахстан

плато устюрт

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