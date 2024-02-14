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https://uz.sputniknews.ru/20240214/eaeu-bezrabotitsa-sokrascheniye-2023-42492270.html
В ЕАЭС безработица сократилась почти на 14%
В ЕАЭС безработица сократилась почти на 14%
Исключением среди стран Союза стал Казахстан, где за прошлый год количество безработных выросло на 36,6 тыс. человек.
2024-02-14T14:06+0500
2024-02-14T14:35+0500
еаэс
безработица
безработные
сокращение
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Официальная безработица в странах Евразийского экономического союза в 2023 году сократилась на 13,9%, сообщает пресс-служба ЕЭК."Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичной датой 2022 года", — говорится в отчете Комиссии. Таким образом в декабре прошлого года безработные в странах Союза составляли 0,8% от численности рабочей силы. В аналогичном периоде 2022 года — 0,9%.Безработица сократилась во всех странах ЕАЭС, кроме Казахстана где за прошлый год количество безработных увеличилось на 36,6 тыс. человек.Наибольшее количество безработных в процентном соотношении зафиксировали в Армении – 3,3% и Кыргызстане – 2,5%, наименьшее — в Беларуси (0,1%).
https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-malginov-42423294.html
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еаэс безработица сокращение
еаэс безработица сокращение

В ЕАЭС безработица сократилась почти на 14%

14:06 14.02.2024 (обновлено: 14:35 14.02.2024)
© Sputnik / Максим БлиновРабочие возле одной из строек в Москве.
Рабочие возле одной из строек в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Исключением среди стран Союза стал Казахстан, где за прошлый год количество безработных выросло на 36,6 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Официальная безработица в странах Евразийского экономического союза в 2023 году сократилась на 13,9%, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичной датой 2022 года", — говорится в отчете Комиссии.
Таким образом в декабре прошлого года безработные в странах Союза составляли 0,8% от численности рабочей силы. В аналогичном периоде 2022 года — 0,9%.
Безработица сократилась во всех странах ЕАЭС, кроме Казахстана где за прошлый год количество безработных увеличилось на 36,6 тыс. человек.
Наибольшее количество безработных в процентном соотношении зафиксировали в Армении – 3,3% и Кыргызстане – 2,5%, наименьшее — в Беларуси (0,1%).
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