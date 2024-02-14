https://uz.sputniknews.ru/20240214/mirziyoyev-prezentatsiya-reformy-napravleniy-42487319.html

В Узбекистане разработают закон и концепцию по урбанизации

В Узбекистане разработают закон и концепцию по урбанизации

В текущем году в республике реализуют реформы в 5 ключевых сферах: транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.

2024-02-14T10:01+0500

2024-02-14T10:01+0500

2024-02-14T10:04+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

реформы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36750960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26fb8227a2ad894a353622649ac47b57.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомившись с презентацией о ключевых стратегических реформах в текущем году, указал на необходимость разработки закона и концепции по урбанизации, сообщает пресс-служба президента.В Стратегии "Узбекистан - 2030" поставлена цель к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта страны до $160 млрд, доход на душу населения до $4 тыс., чтобы войти в число стран с уровнем доходов выше среднего.Для этого нужно последовательно продолжать процессы трансформации в экономике, обеспечить благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, высокую добавленную стоимость в сельском хозяйстве.В ходе презентации речь шла о реформах в 5 ключевых сферах: транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.Как отмечалось, один из ключевых факторов развития экономики – задействование транспортных возможностей. Из-за удаленности республики от морских путей важной задачей является диверсификация авиа- и железнодорожных маршрутов. В прошлом году в Узбекистане создали 6 авиакомпаний, приобрели 28 новых самолетов. В международный аэропорт Самарканда привлекли частный сектор."Продолжая эти работы, необходимо ускорить трансформацию компаний “Uzbekistan Airports” и “Uzbekistan Airways”, продолжить успешную практику по передаче аэропортов частному сектору для эффективного управления", — говорится в сообщении.В целях развития в регионах финансовых услуг, электронной коммерции, дистанционного обучения и медуслуг, отмечалась важность обеспечения качественным интернетом.Для создания более благоприятной бизнес-среды он поручил четко определить правила государственно-частного партнерства в таких областях как дороги, питьевое водоснабжение, образование, медицина, а также отметил целесообразность формирования программы соответствующих проектов совместно с руководителями отраслей и регионов.Особое внимание глава республики уделил вопросу передачи частному сектору отдельных функций государства, среди которых благоустройство территорий, управление свободными экономическими зонами.Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении населения продовольствием и работой. Однако, как указал президент, в некоторых его отраслях все еще действует устаревшие подходы. Поэтому необходимы конкретные решения для повышения урожайности и снижения себестоимости, внедрения инноваций в сферу.Для поддержания темпов экономического роста, прежде всего, необходимо обеспечить стабильное энергоснабжение. В текущем году начнется реализация 122 крупных инвестиционных проектов на общую сумму $50 млрд. Вместе с тем, растет количество населения и предприятий. В ближайшие годы потребность в энергии увеличится как минимум в 1,5 раза. К тому же, в некоторых отраслях энергопотребление остается высоким.Ознакомившись с предложениями по всем этим направлениям, президент РУз подчеркнул необходимость создания правовой базы и надежных гарантий для инвесторов.Также Мирзиёев поручил привлечь к процессу реформ все научно-исследовательские институты республики и подготовить большую дорожную карту.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан реформы реализация сферы