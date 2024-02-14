В Узбекистане разработают закон и концепцию по урбанизации
10:01 14.02.2024 (обновлено: 10:04 14.02.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте.
© Sputnik / Илья Питалев/
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В текущем году в республике реализуют реформы в 5 ключевых сферах: транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомившись с презентацией о ключевых стратегических реформах в текущем году, указал на необходимость разработки закона и концепции по урбанизации, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлена информация о запланированных на текущий год стратегических реформах
Представлена информация о запланированных на текущий год стратегических реформах
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Стратегии "Узбекистан - 2030" поставлена цель к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта страны до $160 млрд, доход на душу населения до $4 тыс., чтобы войти в число стран с уровнем доходов выше среднего.
Для этого нужно последовательно продолжать процессы трансформации в экономике, обеспечить благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, высокую добавленную стоимость в сельском хозяйстве.
В ходе презентации речь шла о реформах в 5 ключевых сферах: транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.
Как отмечалось, один из ключевых факторов развития экономики – задействование транспортных возможностей. Из-за удаленности республики от морских путей важной задачей является диверсификация авиа- и железнодорожных маршрутов. В прошлом году в Узбекистане создали 6 авиакомпаний, приобрели 28 новых самолетов. В международный аэропорт Самарканда привлекли частный сектор.
"Продолжая эти работы, необходимо ускорить трансформацию компаний “Uzbekistan Airports” и “Uzbekistan Airways”, продолжить успешную практику по передаче аэропортов частному сектору для эффективного управления", — говорится в сообщении.
В целях развития в регионах финансовых услуг, электронной коммерции, дистанционного обучения и медуслуг, отмечалась важность обеспечения качественным интернетом.
"В ближайшие семь лет количество городов и районов с населением более 300 тысяч человек в нашей стране увеличится с нынешних 13 до 28. Из-за отсутствия генеральных планов некоторые города и поселки расширяются только за счет увеличения площади. Это приводит к росту затрат на инфраструктуру и уменьшению сельскохозяйственных земель. Поэтому есть необходимость в разработке закона и концепции по урбанизации", — сказал Мирзиёев.
Для создания более благоприятной бизнес-среды он поручил четко определить правила государственно-частного партнерства в таких областях как дороги, питьевое водоснабжение, образование, медицина, а также отметил целесообразность формирования программы соответствующих проектов совместно с руководителями отраслей и регионов.
Особое внимание глава республики уделил вопросу передачи частному сектору отдельных функций государства, среди которых благоустройство территорий, управление свободными экономическими зонами.
Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении населения продовольствием и работой. Однако, как указал президент, в некоторых его отраслях все еще действует устаревшие подходы. Поэтому необходимы конкретные решения для повышения урожайности и снижения себестоимости, внедрения инноваций в сферу.
Для поддержания темпов экономического роста, прежде всего, необходимо обеспечить стабильное энергоснабжение. В текущем году начнется реализация 122 крупных инвестиционных проектов на общую сумму $50 млрд. Вместе с тем, растет количество населения и предприятий. В ближайшие годы потребность в энергии увеличится как минимум в 1,5 раза. К тому же, в некоторых отраслях энергопотребление остается высоким.
Ознакомившись с предложениями по всем этим направлениям, президент РУз подчеркнул необходимость создания правовой базы и надежных гарантий для инвесторов.
"В 2024 году нам следует завершить все процессы построения фундамента рыночной экономики и в 2025 году вывести национальную экономику на совершенно новый уровень качества", — сказал он.
Также Мирзиёев поручил привлечь к процессу реформ все научно-исследовательские институты республики и подготовить большую дорожную карту.