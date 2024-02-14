https://uz.sputniknews.ru/20240214/mirziyoyev-shandor-chani-orden-dustlik-42488050.html
Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу крупнейшего венгерского банка
Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу крупнейшего венгерского банка
Шандор Чаньи подтвердил намерение венгерского бизнеса активно расширять свое присутствие на рынке Узбекистана.
2024-02-14T11:02+0500
2024-02-14T11:02+0500
2024-02-14T11:26+0500
экономика
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венгрия
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
орден "дустлик"
банк
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил председателя правления крупнейшего венгерского банка "OTP" Шандора Чаньи орденом "Дустлик", сообщает пресс-служба президента.В свою очередь Шандор Чаньи выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за высокую оценку его деятельности и вручение государственной награды. Также он подтвердил намерение венгерского бизнеса активно расширять свое присутствие на рынке республики."В ходе встречи с удовлетворением отмечена положительная динамика сотрудничества в банковско-финансовом секторе, в том числе в рамках реализованной сделки по продаже группе "OTP" государственной доли в "Ипотека-банке", — говорится в сообщении.Мирзиёев подчеркнул важность повышения качества услуг банка путем их цифровизации, внедрения инновационных и доступных финансовых продуктов для малого и семейного бизнеса, обучения персонала лучшим европейским практикам.Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления кооперации с ведущими предприятиями Венгрии в области сельского хозяйства, виноделия, ирригации, химии, фармацевтики и других отраслях промышленности, в том числе на базе создаваемой для венгерских компаний специальной экономической зоны в Ташкентской области.
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мирзиёев орденом "дўстлик" награждение шандор чаньи венгрия
мирзиёев орденом "дўстлик" награждение шандор чаньи венгрия
Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу крупнейшего венгерского банка
11:02 14.02.2024 (обновлено: 11:26 14.02.2024)
Шандор Чаньи подтвердил намерение венгерского бизнеса активно расширять свое присутствие на рынке Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев наградил председателя правления крупнейшего венгерского банка "OTP" Шандора Чаньи орденом "Дустлик", сообщает
пресс-служба президента.
В свою очередь Шандор Чаньи выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за высокую оценку его деятельности и вручение государственной награды. Также он подтвердил намерение венгерского бизнеса активно расширять свое присутствие на рынке республики.
"В ходе встречи с удовлетворением отмечена положительная динамика сотрудничества в банковско-финансовом секторе, в том числе в рамках реализованной сделки по продаже группе "OTP" государственной доли в "Ипотека-банке", — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул важность повышения качества услуг банка путем их цифровизации, внедрения инновационных и доступных финансовых продуктов для малого и семейного бизнеса, обучения персонала лучшим европейским практикам.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления кооперации с ведущими предприятиями Венгрии в области сельского хозяйства, виноделия, ирригации, химии, фармацевтики и других отраслях промышленности, в том числе на базе создаваемой для венгерских компаний специальной экономической зоны в Ташкентской области.