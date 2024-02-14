https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-xlopok-polya-subsidii-42495342.html
В Узбекистане на каждый гектар хлопковых полей выделят субсидии в размере 1 млн сумов
В Узбекистане на каждый гектар хлопковых полей выделят субсидии в размере 1 млн сумов
Цель — стимулирование землепользователей повышать плодородие почв и урожайность. Эксперимент рассчитан на 2 года, 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году, а оставшиеся 30% в 2025-м на определенных условиях.
2024-02-14T17:35+0500
2024-02-14T17:35+0500
2024-02-14T18:07+0500
узбекистан
почва
земля
урожай
хлопок
субсидия
постановление
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане для повышения плодородия и урожайности хлопковых полей аграриям выделят субсидии по 1 млн сумов на один гектар.Это определено в недавнем постановлении президента.Выделять субсидии будет Минсельхоз через "Информационную систему агросубсидий".При этом 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году на соответствующие мероприятия. Оставшиеся 30% выделят в следующем году при условии увеличения урожайности полей в среднем на 10% и на основании заключения Совета по хлопководству. Для борьбы с деградацией сельхозугодий создадут специальную комиссию, которая выявит земли с низким содержанием гумуса (питательных веществ, необходимых растениям) в почве, разработает рекомендации по предотвращению процессов их деградации на основе международного опыта.
https://uz.sputniknews.ru/20240212/mirziyoyev-videoselektor-selxoz-42456094.html
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субсидии аграрии узбекистан стимулирование землепользователей повышение плодородие почв урожайность
субсидии аграрии узбекистан стимулирование землепользователей повышение плодородие почв урожайность
В Узбекистане на каждый гектар хлопковых полей выделят субсидии в размере 1 млн сумов
17:35 14.02.2024 (обновлено: 18:07 14.02.2024)
Цель — стимулировать землепользователей повышать плодородие почв и урожайность. Эксперимент рассчитан на 2 года, 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году, а оставшиеся 30% — в 2025-м на определенных условиях.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане для повышения плодородия и урожайности хлопковых полей аграриям выделят субсидии по 1 млн сумов на один гектар.
Это определено
в недавнем постановлении президента.
"Внедрить порядок, в соответствии с которым, в 2024–2025 годах в качестве эксперимента землепользователям (в том числе кластерам) для агротехнических мероприятий по повышению плодородия почв и урожайности, в том числе содержания гумуса на хлопковых площадях, будут выделены субсидии в размере одного миллиона сумов на гектар за счет средств Государственного бюджета ", — указано в документе.
Выделять субсидии будет Минсельхоз через "Информационную систему агросубсидий".
При этом 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году на соответствующие мероприятия. Оставшиеся 30% выделят в следующем году при условии увеличения урожайности полей в среднем на 10% и на основании заключения Совета по хлопководству.
Для борьбы с деградацией сельхозугодий создадут специальную комиссию, которая выявит земли с низким содержанием гумуса (питательных веществ, необходимых растениям) в почве, разработает рекомендации по предотвращению процессов их деградации на основе международного опыта.