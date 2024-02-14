https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-xlopok-polya-subsidii-42495342.html

В Узбекистане на каждый гектар хлопковых полей выделят субсидии в размере 1 млн сумов

В Узбекистане на каждый гектар хлопковых полей выделят субсидии в размере 1 млн сумов

Цель — стимулирование землепользователей повышать плодородие почв и урожайность. Эксперимент рассчитан на 2 года, 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году, а оставшиеся 30% в 2025-м на определенных условиях.

2024-02-14T17:35+0500

2024-02-14T17:35+0500

2024-02-14T18:07+0500

узбекистан

почва

земля

урожай

хлопок

субсидия

постановление

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане для повышения плодородия и урожайности хлопковых полей аграриям выделят субсидии по 1 млн сумов на один гектар.Это определено в недавнем постановлении президента.Выделять субсидии будет Минсельхоз через "Информационную систему агросубсидий".При этом 70% первоначально рассчитанной субсидии предоставят в текущем году на соответствующие мероприятия. Оставшиеся 30% выделят в следующем году при условии увеличения урожайности полей в среднем на 10% и на основании заключения Совета по хлопководству. Для борьбы с деградацией сельхозугодий создадут специальную комиссию, которая выявит земли с низким содержанием гумуса (питательных веществ, необходимых растениям) в почве, разработает рекомендации по предотвращению процессов их деградации на основе международного опыта.

https://uz.sputniknews.ru/20240212/mirziyoyev-videoselektor-selxoz-42456094.html

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субсидии аграрии узбекистан стимулирование землепользователей повышение плодородие почв урожайность