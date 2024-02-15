https://uz.sputniknews.ru/20240215/mid-rf-protest-botirjon-asadov-42499481.html
Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний Кудратходжаева
Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний Кудратходжаева
Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Ботиржону Асадову в связи с заявлениями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций РУз, назвав его слова об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком, оскорбительными
2024-02-15T10:45+0500
2024-02-15T10:45+0500
2024-02-15T10:47+0500
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. МИД РФ выразил протест послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций РУз Шерзода Кудратходжаева, сообщается на сайте ведомства."В МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Москве Б.З. Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при Президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Ш. Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме", — говорится в сообщении.Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что подобные заявления полностью противоречат отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Узбекистан и Россию, выразив уверенность в том, что с высказываниями ректора не согласно подавляющее большинство жителей республики.В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Узбекистан развивают свои отношения как суверенные независимые государства на основе принципов равенства и уважения интересов друг друга, опираясь на славные страницы общей истории.В Москве также убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал.В ведомстве выразили надежду, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий этой ситуации "с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля".В заключение там напомнили, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, "мы незамедлительно от них дистанцировались на официальном уровне".
https://uz.sputniknews.ru/20240214/rossotrudnichestvo-prekrascheniye-kontakt-kudratxodjayev-42488979.html
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посол узбекистана мид протест ботиржону асадову антрироссийские высказывания кудратходжаев
посол узбекистана мид протест ботиржону асадову антрироссийские высказывания кудратходжаев
Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний Кудратходжаева
10:45 15.02.2024 (обновлено: 10:47 15.02.2024)
Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Ботиржону Асадову в связи с заявлениями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций РУз, назвав его слова об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком, оскорбительными.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
МИД РФ выразил протест послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову из-за оскорбительных высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций РУз Шерзода Кудратходжаева, сообщается
на сайте ведомства.
"В МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Москве Б.З. Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при Президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Ш. Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме", — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что подобные заявления полностью противоречат отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Узбекистан и Россию, выразив уверенность в том, что с высказываниями ректора не согласно подавляющее большинство жителей республики.
"Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики. Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и ее ярких страницах, среди которых, прежде всего, совместная борьба с фашизмом и Великая Победа над нацистской Германией", — указано в релизе.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Узбекистан развивают свои отношения как суверенные независимые государства на основе принципов равенства и уважения интересов друг друга, опираясь на славные страницы общей истории.
"Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при "оккупации", о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный "автор". А вот к чему ведет реальная колониальная оккупация Западом "подопечных" территорий, мы хорошо видим на печальных примерах многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ирака, Сирии и Украины", — говорится в сообщении.
В Москве также убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал.
В ведомстве выразили надежду, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий этой ситуации "с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля".
В заключение там напомнили, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, "мы незамедлительно от них дистанцировались на официальном уровне".