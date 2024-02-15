Мирзиёев: Цель – превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы
18:33 15.02.2024 (обновлено: 18:34 15.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Подписаться
Глава республики посетил промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты социальной сферы и махалли, определил дальнейшие задачи социально-экономического развития региона.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Превратить Андижанскую области в регион без бедности и безработицы, такую цель обозначил Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.
Первым объектом, который он посетил, стало предприятие текстильного кластера "Асака текстиль".
© Пресс-служба президента УзбекистанаТекстильное предприятие "Асака текстиль" в Андижанской области.
Текстильное предприятие "Асака текстиль" в Андижанской области.
В результате реализации проекта стоимостью $83 млн здесь создали полную цепочку производства — от сырья до готовой продукции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Кластер выращивает хлопок на площади в 11 тыс. 200 гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Из них на 2,7 тыс. гектарах внедрено капельное орошение.
На предприятии в Асаке установлено оборудование из Швейцарии, Италии, Турции, Германии, Японии. Оно способно производить в год 11 тыс. тонн пряжи, 8 тыс. тонн махровой и трикотажной ткани, окрашивать 12 тыс. тонн пряжи и ткани, изготавливать 6 тыс. тонн готового трикотажа и полотенец. На нем работают 3,2 тыс. человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
На предприятии установили контроль качества в соответствии с требованиями иностранных партнеров. Также запустили сооружение для очистки воды, выходящей из красильного цеха.
В целом кластером реализованы проекты на сумму $102 млн, создана годовая экспортная мощность в $50 млн. По сравнению с показателями семилетней давности, разница в доходах и экономической заинтересованности разительная.
"В ближайшие годы кластером планируется организовать в Улугнорском районе завод по переработке 70 тысяч тонн хлопкового волокна, а также предприятия по производству трикотажа и носков. Там будет создано более 1,6 тысячи новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Президенту представили информацию о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Как отмечалось, себестоимость производства сократят на 15%, прирост добавленной стоимости составит 65%. Создадут школу дизайнеров и технологов, привлекут известные бренды и ритейлеров. Экспорт предприятий отрасли достигнет $800 млн.
Глава республики обратил особое внимание на вопрос повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами.
"Мы развиваем рыночные отношения в сельском хозяйстве. Наша цель — увеличить выгоду от земли, повысить заинтересованность производителей продукции. Нижнее звено сельского хозяйства — дехкане и фермеры — тоже должны быть конкурентоспособными", — сказал он.
Президент также пообщался со швеями, работающими на этом предприятии. Некоторые из них вернулись из трудовой миграции, поскольку в их родном районе появились высокооплачиваемые рабочие места.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие текстильного кластера "Асака текстиль" в Андижанской области.
Следующим объектом стали предприятия "Андижанского промышленного хаба" в Андижанском районе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятия Андижанского промышленного хаба.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятия Андижанского промышленного хаба.
Эта индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в таких отраслях как машиностроение, электротехника, стройматериалы. Один из них — ООО "Авто Спринг Компонентс". Предприятие общей стоимостью около $60 млн способно изготавливать 18 тыс. тонн стальных деталей в год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятия Андижанского промышленного хаба.
Шавкат Мирзиёев посетил предприятия Андижанского промышленного хаба.
Глава республики ознакомился с технологическим процессом на предприятии.
В прошлом году здесь выпустили запчасти для 4-х видов сельскохозяйственной техники.
Это первый этап проекта, в рамках которого создали 140 рабочих мест. В мае текущего года запустят второй этап по производству литых автомобильных деталей.
"Уникальный завод способен одновременно отливать 12 тонн металла. Примечательно, что предприятие также перерабатывает металлические отходы Асакинского автомобильного завода", — указано в сообщении.
Когда комплекс выйдет на полную мощность, здесь ежегодно будут изготавливать локализованную продукцию на $27 млн.
Заслушав информацию о локализуемых изделиях, Мирзиёев отметил необходимость снижения себестоимости и использования "зеленых" технологий.
"В этом году в хабе будет запущено 10 проектов общей стоимостью 156 миллионов долларов, что обеспечит занятость 2 тысяч человек. В 2025 году планируется создать еще 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта общей стоимостью 14 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
В ходе посещения "Андижанского промышленного хаба" президенту показали мебель, которую производят в регионе.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку мебели в Андижанском районе.
В Андижанской области работают 377 мебельных предприятий. За последние 5 лет реализованы 84 инвестпроекта на сумму $35 млн, создано более 3 тыс. рабочих мест. Объем производства мебели увеличился в 15 раз по сравнению с 2016 годом.
Для мебельщиков введены различные льготы по налогам и таможенным платежам, им частично компенсируют расходы на экспорт и заработную плату привлеченных из-за рубежа специалистов.
Сегодня ежегодно производится мебель на сумму 300 млрд сумов, которая также экспортируется в страны региона.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку мебели в Андижанском районе.
"Одним из важнейших достижений прошлых лет стало изменение сознания наших предпринимателей, укрепление их уверенности. Сегодня они конкурентоспособны и выходят на мировой рынок. Они начинали свою деятельность с простого, с махалли. Другим это тоже по силам", — сказал Мирзиёев после встречи с учредителями предприятий.
Также речь шла о поддержке предпринимательства, обеспечении занятости.
В Андижанской области на производстве мебели специализируется 41 махалля.
Шавкат Мирзиёев посетил выставку мебели в Андижанском районе.
Например, в махалле Ижтимоят Алтынкульского района мебель производят в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Кроме того, много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Тысячи молодых людей изучают ремесло на основе традиции "мастер-ученик".
Поэтому в области принимают меры по дальнейшему развитию мебельного производства. В Андижане и Алтынкуле создают 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.
Мирзиёев подчеркнул необходимость изучения возможностей 909 махаллей области на основе этого опыта и их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материально-организационную поддержку. Цель – стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, отметил президент.