https://uz.sputniknews.ru/20240215/mirziyoyev-andijanskaya-oblast-predpriyatiya-poyezdka-42515069.html

Мирзиёев: Цель – превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы

Мирзиёев: Цель – превратить Андижанскую область в регион без бедности и безработицы

Глава республики посетил промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты социальной сферы и махалли, определил дальнейшие задачи социально-экономического развития региона

2024-02-15T18:33+0500

2024-02-15T18:33+0500

2024-02-15T18:34+0500

узбекистан

андижанская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

предприятия

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Превратить Андижанскую области в регион без бедности и безработицы, такую цель обозначил Шавкат Мирзиёев в ходе своей рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.Первым объектом, который он посетил, стало предприятие текстильного кластера "Асака текстиль".В результате реализации проекта стоимостью $83 млн здесь создали полную цепочку производства — от сырья до готовой продукции.Кластер выращивает хлопок на площади в 11 тыс. 200 гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Из них на 2,7 тыс. гектарах внедрено капельное орошение.На предприятии в Асаке установлено оборудование из Швейцарии, Италии, Турции, Германии, Японии. Оно способно производить в год 11 тыс. тонн пряжи, 8 тыс. тонн махровой и трикотажной ткани, окрашивать 12 тыс. тонн пряжи и ткани, изготавливать 6 тыс. тонн готового трикотажа и полотенец. На нем работают 3,2 тыс. человек.На предприятии установили контроль качества в соответствии с требованиями иностранных партнеров. Также запустили сооружение для очистки воды, выходящей из красильного цеха.В целом кластером реализованы проекты на сумму $102 млн, создана годовая экспортная мощность в $50 млн. По сравнению с показателями семилетней давности, разница в доходах и экономической заинтересованности разительная.Президенту представили информацию о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Как отмечалось, себестоимость производства сократят на 15%, прирост добавленной стоимости составит 65%. Создадут школу дизайнеров и технологов, привлекут известные бренды и ритейлеров. Экспорт предприятий отрасли достигнет $800 млн.Глава республики обратил особое внимание на вопрос повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами.Президент также пообщался со швеями, работающими на этом предприятии. Некоторые из них вернулись из трудовой миграции, поскольку в их родном районе появились высокооплачиваемые рабочие места.Следующим объектом стали предприятия "Андижанского промышленного хаба" в Андижанском районе.Эта индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в таких отраслях как машиностроение, электротехника, стройматериалы. Один из них — ООО "Авто Спринг Компонентс". Предприятие общей стоимостью около $60 млн способно изготавливать 18 тыс. тонн стальных деталей в год.Глава республики ознакомился с технологическим процессом на предприятии.В прошлом году здесь выпустили запчасти для 4-х видов сельскохозяйственной техники.Это первый этап проекта, в рамках которого создали 140 рабочих мест. В мае текущего года запустят второй этап по производству литых автомобильных деталей.Когда комплекс выйдет на полную мощность, здесь ежегодно будут изготавливать локализованную продукцию на $27 млн.Заслушав информацию о локализуемых изделиях, Мирзиёев отметил необходимость снижения себестоимости и использования "зеленых" технологий.В ходе посещения "Андижанского промышленного хаба" президенту показали мебель, которую производят в регионе.В Андижанской области работают 377 мебельных предприятий. За последние 5 лет реализованы 84 инвестпроекта на сумму $35 млн, создано более 3 тыс. рабочих мест. Объем производства мебели увеличился в 15 раз по сравнению с 2016 годом.Для мебельщиков введены различные льготы по налогам и таможенным платежам, им частично компенсируют расходы на экспорт и заработную плату привлеченных из-за рубежа специалистов.Сегодня ежегодно производится мебель на сумму 300 млрд сумов, которая также экспортируется в страны региона.Также речь шла о поддержке предпринимательства, обеспечении занятости.В Андижанской области на производстве мебели специализируется 41 махалля.Например, в махалле Ижтимоят Алтынкульского района мебель производят в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Кроме того, много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Тысячи молодых людей изучают ремесло на основе традиции "мастер-ученик".Поэтому в области принимают меры по дальнейшему развитию мебельного производства. В Андижане и Алтынкуле создают 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.Мирзиёев подчеркнул необходимость изучения возможностей 909 махаллей области на основе этого опыта и их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материально-организационную поддержку. Цель – стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, отметил президент.

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мирзиёев посещение андижанская область