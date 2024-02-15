https://uz.sputniknews.ru/20240215/putin-intervyu-pavel-zarubin-42501085.html

Мы войны не начинали, а только пытаемся ее прекратить — Путин

Мы войны не начинали, а только пытаемся ее прекратить — Путин

Глава РФ дал интервью журналисту Павлу Зарубину, где прокомментировал вопросы, ранее поднятые в беседе с Такером Карлсоном

2024-02-15T12:59+0500

2024-02-15T12:59+0500

2024-02-15T14:17+0500

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе она хотела сделать это с помощью мирных средств, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.Также глава РФ добавил, что единственное, о чем можно сожалеть, это о том, что Россия не начала активных действий по украинскому направлению раньше.Также Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от интервью Такеру Карлсону. По словам, российского лидера, вместо ожидаемой агрессии и острых вопросов, на которые Путин был готов отвечать столь же остро, интервьюер избрал другую тактику, удивив респондента несвойственной западным журналистам терпеливостью."Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. Не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Но он шел жестко по своему плану, и он свой план исполнил", — сказал Путин.Что касается содержательности прошедшей беседы, то о ней, по словам Путина, должны судить зрители, слушатели и читатели материала.Говоря о призывах ввести санкции против Карлсона, а также об угрозе его ареста в США после интервью, Путин отметил, что это выбор журналиста, который знал, на что он шел, добавив, что применение санкций против Карлсона показало бы истинное лицо современной "либерально-демократической" диктатуры, представленной в правящем классе США.Вместе с тем президент РФ, комментируя высказываемые Западом негативные оценки его интервью журналисту Такеру Карлсону, дал позитивную оценку тому, что западные лидеры "смотрят и слушают то, что я говорю"."Но вот то, что они извращают то, что я говорил – это плохо, и передергивают карту", — добавил президент РФ.По его словам, он не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на РФ.Глава России также заявил, что сегодня с Западом не удается вести прямой диалог, и поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за то, что он стал посредником в этом.Также Путин рассказал, что после окончания записи интервью, разговор с Карлсоном продолжился, в частности, стороны обсудили "демонизацию России"."Он прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист. Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части", — сообщил президент РФ.Он напомнил неоднократные заявления Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его прадед бежал из России от еврейских погромов, а также указал, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира с целью демонизации России.Отвечая на вопросы Зарубина Путин также рассказал о политике Трампа по отношениям с союзниками США"Трампа же всегда называли несистемным политиком. У него есть собственный взгляд на тему того, как у США должны развиваться отношения с их союзниками", — отметил глава РФ.На вопрос Зарубина, что он думает о специфических кадрах, которые дают повод всему миру обсуждать состояние здоровья Байдена, Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США."Я не врач и не считаю себя в праве давать какие-то комментарии на этот счет. Мы должны смотреть не на это. Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", — указал Путин.Вместе с тем он отметил, что в США набирает обороты предвыборная кампания. Она приобретает все более и более острые формы. "И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс", — подчеркнул президент РФ.На вопрос, кто лучше для РФ из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, Путин ответил, что Байден, поскольку он более опытный и прогнозируемый."Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации",— сказал президент РФ.При этом он заявил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.В числе других заявлений Путина:Говоря о позиции Киева и Запада насчет переговоров с РФ, Путин заявил, что если "результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики, потому что политика, как известно, это искусство компромиссов".

https://uz.sputniknews.ru/20240209/putin-intervyu-taker-karlson-42416385.html

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