https://uz.sputniknews.ru/20240215/uzbekistan-sotszaschita-mirziyoyev-prezentatsiya-42498893.html

В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли

В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли

Глава республики одобрил предложения по усилению эффективности и адресности соцзащиты

2024-02-15T09:44+0500

2024-02-15T09:44+0500

2024-02-15T10:35+0500

общество

махалля

президент узбекистана

узбекистан

шавкат мирзиёев

социальная защита

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли — соответствующие задачи поставлены перед "махаллинской семеркой", сообщает пресс-служба президента.В июне 2023 года Мирзиёев подписал указ, в котором определен комплекс мер, связанных с оказанием социальных услуг населению, а также контролем за их эффективностью. Согласно документу, при президенте РУз создали Национальное агентство социальной защиты.За прошедший период агентство провело изучение эффективности и адресности системы соцзащиты, обнаружив недостатки в организации справедливой социальной помощи на уровне махалли, правильном финансировании социальных услуг, оказании содействия в социализации людям, оказавшимся в трудной ситуации.Представленная Мирзиёеву презентация включала предложения, направленные на системное решение этих проблем.Мирзиёев одобрил эти предложения, дав указания по разработке и эффективной реализации соответствующих документов.Также президент отметил необходимость последовательного выполнения требований ратифицированной Узбекистаном Международной конвенции о правах инвалидов, в частности, совершенствования системы содействия лицам с инвалидностью и их интеграции в общество, обеспечения их качественными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.

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