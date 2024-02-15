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https://uz.sputniknews.ru/20240215/uzbekistan-sotszaschita-mirziyoyev-prezentatsiya-42498893.html
В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли
В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли
Глава республики одобрил предложения по усилению эффективности и адресности соцзащиты
2024-02-15T09:44+0500
2024-02-15T10:35+0500
общество
махалля
президент узбекистана
узбекистан
шавкат мирзиёев
социальная защита
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли — соответствующие задачи поставлены перед "махаллинской семеркой", сообщает пресс-служба президента.В июне 2023 года Мирзиёев подписал указ, в котором определен комплекс мер, связанных с оказанием социальных услуг населению, а также контролем за их эффективностью. Согласно документу, при президенте РУз создали Национальное агентство социальной защиты.За прошедший период агентство провело изучение эффективности и адресности системы соцзащиты, обнаружив недостатки в организации справедливой социальной помощи на уровне махалли, правильном финансировании социальных услуг, оказании содействия в социализации людям, оказавшимся в трудной ситуации.Представленная Мирзиёеву презентация включала предложения, направленные на системное решение этих проблем.Мирзиёев одобрил эти предложения, дав указания по разработке и эффективной реализации соответствующих документов.Также президент отметил необходимость последовательного выполнения требований ратифицированной Узбекистаном Международной конвенции о правах инвалидов, в частности, совершенствования системы содействия лицам с инвалидностью и их интеграции в общество, обеспечения их качественными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.
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узбекистан социальная защита населения усиление глава республики
узбекистан социальная защита населения усиление глава республики

В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли

09:44 15.02.2024 (обновлено: 10:35 15.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел когенерационную станцию, запущенную в Чиланзарском районе города Ташкента
Шавкат Мирзиёев осмотрел когенерационную станцию, запущенную в Чиланзарском районе города Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики одобрил предложения по усилению эффективности и адресности соцзащиты.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят социальную помощь на уровне махалли — соответствующие задачи поставлены перед "махаллинской семеркой", сообщает пресс-служба президента.
В июне 2023 года Мирзиёев подписал указ, в котором определен комплекс мер, связанных с оказанием социальных услуг населению, а также контролем за их эффективностью. Согласно документу, при президенте РУз создали Национальное агентство социальной защиты.
За прошедший период агентство провело изучение эффективности и адресности системы соцзащиты, обнаружив недостатки в организации справедливой социальной помощи на уровне махалли, правильном финансировании социальных услуг, оказании содействия в социализации людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Представленная Мирзиёеву презентация включала предложения, направленные на системное решение этих проблем.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по системе социальной защиты
Рассмотрены предложения по системе социальной защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2024
Рассмотрены предложения по системе социальной защиты
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Отмечалось, что отныне "семерка" махалли будет выявлять причины и факторы социальных проблем в семьях, проводить оценку существующих возможностей и ориентировать социальные услуги прежде всего на выведение семей из трудной ситуации. Помощь из фонда "Саховат ва кумак" будет оказываться на основе индивидуальной оценки социального положения семьи", — говорится в сообщении.
Мирзиёев одобрил эти предложения, дав указания по разработке и эффективной реализации соответствующих документов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены предложения по системе социальной защиты
Рассмотрены предложения по системе социальной защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2024
Рассмотрены предложения по системе социальной защиты
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также президент отметил необходимость последовательного выполнения требований ратифицированной Узбекистаном Международной конвенции о правах инвалидов, в частности, совершенствования системы содействия лицам с инвалидностью и их интеграции в общество, обеспечения их качественными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации.
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