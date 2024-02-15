https://uz.sputniknews.ru/20240215/uzbekistan-vodno-bolotnyye-ugodya-oxrana-42503109.html

В Узбекистане разработают Национальную стратегию охраны водно-болотных угодий

В Узбекистане разработают Национальную стратегию охраны водно-болотных угодий

Документ охватит объекты Рамсарской конвенции и создаст основу для усиления защиты водно-болотных угодий и водоемов

2024-02-15T14:02+0500

2024-02-15T14:02+0500

2024-02-15T14:30+0500

экология

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане разработают Национальную стратегию охраны водно-болотных угодий, сообщает пресс-служба Минэкологии.Об этом шла речь в ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова с генеральным секретарем Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях Мусондой Мумбой.Переговоры прошли на полях международной конференции CMS COP14 в Самарканде.Стороны обсудили эффективное сотрудничество республики с Рамсарской конвенцией, в список которой включены 5 объектов Узбекистана: озеро "Денгизкуль" (2001 год), Айдар-Арнасайская озерная система (2008 год), Тудакульское и Куймазарское водохранилища (2020 год), система озер Судочье (2023 год) и озеро Жылтырбас (2024 год)."Включение озера Жылтырбас в список водно-болотных угодий международного значения служит для нас правовой основой для дальнейшего усиления природоохранных мер на этой территории. Это также создает возможность для развития здесь экотуризма", — отметил Абдухакимов.Отмечалось, что совместно с организацией GIZ планируется разработка национальной стратегии управления территорией озер Судочье и охраны водно-болотных угодий. Она будет охватывать объекты Рамсарской конвенции и обеспечивать основу для усиления защиты водно-болотных угодий и водоемов.По окончании встречи Мусонде Мумба вручили нагрудный знак "Табиат ҳимоячиси" ("Защитник природы") за заслуги в области экологии. Глава Минэкологии Узбекистана поблагодарил генерального секретаря Рамсарской конвенции за вклад в защиту окружающей среды.Для справки: конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.Основная цель документа – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных.На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединились 172 страны. Узбекистан — в 2001 году. В список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции, внесены 2 503 водно-болотных комплекса общей площадью 257,2 млн гектаров. Согласно Рамсарской конвенции, под водно-болотными угодьями понимают "районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров".

https://uz.sputniknews.ru/20240212/ozero-jyltyrbas-karakalpakstan-ramsarskiy-spisok-42459680.html

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