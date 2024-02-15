https://uz.sputniknews.ru/20240215/xolod-ruki-vrach-simptom-42512197.html
На какую болезнь могут указывать холодные руки — врач
На какую болезнь могут указывать холодные руки — врач
Если руки у человека остаются холодными даже в теплом помещении— это повод проверить уровень железа в организме
2024-02-15T22:04+0500
2024-02-15T22:04+0500
2024-02-15T22:04+0500
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мнение эксперта
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здоровье
анемия
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Холодные кисти рук могут свидетельствовать о высокой чувствительности к перепадам температур, но в некоторых случаях они могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, особенно если остаются таковыми в теплом помещении, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Микаша Моди.По словам специалиста, холодные руки могут сигнализировать о недостатке железа в организме.Также он добавил, что еще одним частым симптомом анемии является постоянное чувство усталости. Кроме того, недостаток железа может вызывать бледность, головные боли, сухость волос и кожи и другие неприятные последствия.
https://uz.sputniknews.ru/20240212/rak-profilaktika-onkolog-mneniye-42457608.html
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холодные руки уровень железа врач
холодные руки уровень железа врач
На какую болезнь могут указывать холодные руки — врач
Если руки у человека остаются холодными даже в теплом помещении— это повод проверить уровень железа в организме.
Холодные кисти рук могут свидетельствовать о высокой чувствительности к перепадам температур, но в некоторых случаях они могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, особенно если остаются таковыми в теплом помещении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Микаша Моди.
По словам специалиста, холодные руки могут сигнализировать о недостатке железа в организме.
"Холодные руки и ноги могут быть результатом железодефицитной анемии. У людей с анемией плохое кровообращение во всем организме, поскольку у них недостаточно эритроцитов, чтобы снабжать ткани кислородом", — пояснил врач.
Также он добавил, что еще одним частым симптомом анемии является постоянное чувство усталости. Кроме того, недостаток железа может вызывать бледность, головные боли, сухость волос и кожи и другие неприятные последствия.