https://uz.sputniknews.ru/20240215/xolod-ruki-vrach-simptom-42512197.html

На какую болезнь могут указывать холодные руки — врач

На какую болезнь могут указывать холодные руки — врач

Если руки у человека остаются холодными даже в теплом помещении— это повод проверить уровень железа в организме

2024-02-15T22:04+0500

2024-02-15T22:04+0500

2024-02-15T22:04+0500

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анемия

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Холодные кисти рук могут свидетельствовать о высокой чувствительности к перепадам температур, но в некоторых случаях они могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, особенно если остаются таковыми в теплом помещении, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Микаша Моди.По словам специалиста, холодные руки могут сигнализировать о недостатке железа в организме.Также он добавил, что еще одним частым симптомом анемии является постоянное чувство усталости. Кроме того, недостаток железа может вызывать бледность, головные боли, сухость волос и кожи и другие неприятные последствия.

https://uz.sputniknews.ru/20240212/rak-profilaktika-onkolog-mneniye-42457608.html

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