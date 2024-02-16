https://uz.sputniknews.ru/20240216/blizorukost-vrach-rekomendatsii-42536103.html

Чего нельзя делать при близорукости — врач

Чего нельзя делать при близорукости — врач

Специалист объяснила, что опасна не сама миопия, а отслоение сетчатки, в результате которого можно потерять зрение

2024-02-16T22:07+0500

2024-02-16T22:07+0500

2024-02-16T22:07+0500

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здоровье

зрение

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Развитие миопии может привести к отслоению сетчатки, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.По ее словам, людям с миопией, то есть с близорукостью, важно не допускать ухудшения зрения, чтобы сократить риск отслоения сетчатки.Также она добавила, что операции по восстановлению сетчатки делают, но шансов, что зрение восстановится на 100%, не так много, кроме того могут быть повторные отслойки.Офтальмолог рассказала и о том, какие нагрузки противопоказаны людям с близорукостью."Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта – возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение. Беременным женщинам с высокой близорукостью после консультации с офтальмологом часто рекомендуют кесарево сечение, чтобы исключить потуги. Такое напряжение мышц тоже может спровоцировать отслойку сетчатки", – предупредила Лещенко.Что касается лазерной коррекции зрения, то даже после нее у пациентов с миопией есть риск отслоения сетчатки. В заключение она напомнила, что отслоение сетчатки – это серьезное заболевание, которое ведет к частичной или полной потере зрения.

https://uz.sputniknews.ru/20240215/xolod-ruki-vrach-simptom-42512197.html

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близорукость миопия опасность отслойка сетчатки