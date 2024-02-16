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Чего нельзя делать при близорукости — врач
Чего нельзя делать при близорукости — врач
Специалист объяснила, что опасна не сама миопия, а отслоение сетчатки, в результате которого можно потерять зрение
2024-02-16T22:07+0500
2024-02-16T22:07+0500
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мнение эксперта
здоровье
зрение
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Развитие миопии может привести к отслоению сетчатки, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.По ее словам, людям с миопией, то есть с близорукостью, важно не допускать ухудшения зрения, чтобы сократить риск отслоения сетчатки.Также она добавила, что операции по восстановлению сетчатки делают, но шансов, что зрение восстановится на 100%, не так много, кроме того могут быть повторные отслойки.Офтальмолог рассказала и о том, какие нагрузки противопоказаны людям с близорукостью."Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта – возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение. Беременным женщинам с высокой близорукостью после консультации с офтальмологом часто рекомендуют кесарево сечение, чтобы исключить потуги. Такое напряжение мышц тоже может спровоцировать отслойку сетчатки", – предупредила Лещенко.Что касается лазерной коррекции зрения, то даже после нее у пациентов с миопией есть риск отслоения сетчатки. В заключение она напомнила, что отслоение сетчатки – это серьезное заболевание, которое ведет к частичной или полной потере зрения.
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близорукость миопия опасность отслойка сетчатки
близорукость миопия опасность отслойка сетчатки

Чего нельзя делать при близорукости — врач

22:07 16.02.2024
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач-офтальмолог проводит обследование пациентки в терпевтическом центре
Врач-офтальмолог проводит обследование пациентки в терпевтическом центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Специалист объяснила, что опасна не сама миопия, а отслоение сетчатки, в результате чего можно потерять зрение.
Развитие миопии может привести к отслоению сетчатки, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
По ее словам, людям с миопией, то есть с близорукостью, важно не допускать ухудшения зрения, чтобы сократить риск отслоения сетчатки.
"Отслоение сетчатки при близорукости – достаточно частая история, поэтому важно не допускать прогрессирования миопии. Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка – это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение", — объяснила специалист.
Также она добавила, что операции по восстановлению сетчатки делают, но шансов, что зрение восстановится на 100%, не так много, кроме того могут быть повторные отслойки.
Офтальмолог рассказала и о том, какие нагрузки противопоказаны людям с близорукостью.
"Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта – возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение. Беременным женщинам с высокой близорукостью после консультации с офтальмологом часто рекомендуют кесарево сечение, чтобы исключить потуги. Такое напряжение мышц тоже может спровоцировать отслойку сетчатки", – предупредила Лещенко.
Что касается лазерной коррекции зрения, то даже после нее у пациентов с миопией есть риск отслоения сетчатки.
"Это типичная ошибка – многие думают, что сделали лазерную коррекцию и могут прыгать с тарзанки, но это не так. Диагноз "миопия" остается. Пациенту убрали, например, минус пять, но длину глаза не поменяли, сетчатка по-прежнему растянута, и остаются такие же риски отслоения, как у людей, которые не прооперированы", – отметила врач.
В заключение она напомнила, что отслоение сетчатки – это серьезное заболевание, которое ведет к частичной или полной потере зрения.
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