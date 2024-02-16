https://uz.sputniknews.ru/20240216/minoborony-rossiya-svo-zvukoveschatelnyye-stantsii-42535418.html

Российские военные включают для украинских солдат похоронный марш

Российские военные включают для украинских солдат похоронный марш

Звуковещательные станции работают на расстоянии трех-пяти километров. Их задача — демотивировать противника

2024-02-16T16:17+0500

2024-02-16T16:17+0500

2024-02-16T16:17+0500

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Экипажи звуковещательных станций группировки войск "Восток" транслируют для противника демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ведомстве процитировали слова командира звуковещательной станции с позывным "Дед", который рассказал, что расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции 3-5 километров.Но экипажи подбираются как можно ближе к противнику, в частности, экипаж "Деда" работал на минимальном расстоянии 600-700 м от украинского опорника.В военном ведомстве добавили, что призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их регулярно дублируют на английском для иностранных наемников.Реакция бойцов ВСУ на такую трансляцию вполне предсказуема."На некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил "Дед".Трансляция же различных звуков тяжелой техники отвлекает на себя внимание противника, что необходимо при проведении штурмовых операций.

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