https://uz.sputniknews.ru/20240216/minoborony-rossiya-svo-zvukoveschatelnyye-stantsii-42535418.html
Российские военные включают для украинских солдат похоронный марш
Российские военные включают для украинских солдат похоронный марш
Звуковещательные станции работают на расстоянии трех-пяти километров. Их задача — демотивировать противника
2024-02-16T16:17+0500
2024-02-16T16:17+0500
2024-02-16T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Экипажи звуковещательных станций группировки войск "Восток" транслируют для противника демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ведомстве процитировали слова командира звуковещательной станции с позывным "Дед", который рассказал, что расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции 3-5 километров.Но экипажи подбираются как можно ближе к противнику, в частности, экипаж "Деда" работал на минимальном расстоянии 600-700 м от украинского опорника.В военном ведомстве добавили, что призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их регулярно дублируют на английском для иностранных наемников.Реакция бойцов ВСУ на такую трансляцию вполне предсказуема."На некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил "Дед".Трансляция же различных звуков тяжелой техники отвлекает на себя внимание противника, что необходимо при проведении штурмовых операций.
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минобороны рф сво звуковещательные станция демотивация противника
минобороны рф сво звуковещательные станция демотивация противника
Российские военные включают для украинских солдат похоронный марш
Звуковещательные станции работают на расстоянии трех-пяти километров. Их задача — демотивировать противника.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Экипажи звуковещательных станций группировки войск "Восток" транслируют для противника демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве процитировали слова командира звуковещательной станции с позывным "Дед", который рассказал, что расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции 3-5 километров.
Но экипажи подбираются как можно ближе к противнику, в частности, экипаж "Деда" работал на минимальном расстоянии 600-700 м от украинского опорника.
"Мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших", — рассказал российский военный.
В военном ведомстве добавили, что призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их регулярно дублируют на английском для иностранных наемников.
Реакция бойцов ВСУ на такую трансляцию вполне предсказуема.
"На некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил "Дед".
Трансляция же различных звуков тяжелой техники отвлекает на себя внимание противника, что необходимо при проведении штурмовых операций.