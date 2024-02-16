https://uz.sputniknews.ru/20240216/promproizvodstvo-eaeu-2023-42532559.html
Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Аналитики Евразийской экономической комиссии сравнили показатели 2023-го и 2022-го годов
2024-02-16T15:10+0500
2024-02-16T15:10+0500
2024-02-16T15:10+0500
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. С января по декабрь 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает пресс-служба ЕЭК."В январе – декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января – декабря 2022 года", — говорится в отчете.Больше всего вырос объем производства в обрабатывающей промышленности — на 7,4%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании увеличение составило 0,3%.Рост промпроизводства в разрезе стран:Крупнейшим производителем промышленной продукции в ЕАЭС является Россия.
https://uz.sputniknews.ru/20240214/eaeu-bezrabotitsa-sokrascheniye-2023-42492270.html
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страны еаэс промышленное производство рост показатели евразийская экономическая комиссия
страны еаэс промышленное производство рост показатели евразийская экономическая комиссия
Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства
Аналитики Евразийской экономической комиссии сравнили показатели прошлого и позапрошлого годов.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
С января по декабрь 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"В январе – декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января – декабря 2022 года", — говорится в отчете.
Больше всего вырос объем производства в обрабатывающей промышленности — на 7,4%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании увеличение составило 0,3%.
Рост промпроизводства в разрезе стран:
Крупнейшим производителем промышленной продукции в ЕАЭС является Россия.