https://uz.sputniknews.ru/20240217/andijan-stroitelstvo-dom-42543198.html

Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом

Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом

Главе государства доложили о планах привлечь в Андижанскую область в этом году $2,5 млрд иностранных инвестиций, создать 45 тыс. рабочих мест, обеспечить экспорт на $1 млрд

2024-02-17T11:14+0500

2024-02-17T11:14+0500

2024-02-17T11:31+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

андижанская область

развитие

социальное развитие

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В этом году в Андижане наметили построить 190 многоэтажных домов, обеспечить новым жильем 7 тысяч семей, возвести в Асакинском районе массив "Новый Узбекистан" — об этом говорили на совещании с участием Шавката Мирзиёева в Ханабаде, посвященном экономическому и социальному развитию Андижанской области.В Андижане, Асаке и Шахрихане будут реализованы программы урбанизации, города Асака и Шахрихан с населением свыше 100 тысяч человек передадут в подчинение области.Создадут также опыт Андижана по благоустройству и озеленению махаллей. Для улучшения транспортных услуг запустят железнодорожное сообщение от Ханабада до Асаки, увеличат количество поездов и автобусов из Андижана в другие города страны. Даны поручения по строительству малых и микро-ГЭС, ремонту электросетей и дорог.Уровень безработицы в области снизился до 7%. Доходы населения от предпринимательства увеличились в 1,5 раза. Самозанятыми стали 225 тысяч человек. Однако необходимо вывести из бедности еще 400 тысяч человек, обеспечить занятость выпускников школ. Отмечалось, что в Андижане работают 12 крупных и более 160 местных предприятий автомобилестроения. На них занято 17 тысяч человек. Для дальнейшего увеличения числа рабочих мест будет расширено производство запасных частей и комплектующих на кооперативной основе в махаллях. В Булакбаши будет организовано производство керамической плитки, в Мархамате и Балыкчи – фарфоровых изделий.В области есть возможность довести уровень переработки хлопка до 100%. В этом году будут завершены проекты по покраске и пошиву готовой одежды на сумму 150 миллионов долларов с созданием 6 тысяч рабочих мест. На текстильные предприятия привлекут дизайнеров из Италии. Также в Алтынкульском районе создадут комплекс по производству мебели.Шла речь и о фармацевтике. Планируют реализовать 7 проектов по выпуску лекарств сложного состава и медизделий. Совместно с высшим учебным заведением будет создан фармацевтический кластер.Есть возможность увеличения экспорта медицинских услуг в области кардиохирургии, эндохирургии и микрохирургии в 2 раза путем развития медицинских учреждений области. Предложено объединить 8 андижанских больниц, расположенных близко друг к другу, в один кластер, организовать многопрофильный медицинский центр на базе клиники Медицинского института.Между Андижанской областью и китайскими инвесторами достигнуты соглашения на сумму 3 миллиарда долларов. Один миллиард долларов можно привлечь уже в этом году. Говорили и о задачах в сельском хозяйстве. Основное — увеличение урожайности, расширение экспорта и индустриализация.Для выращивания фруктов и овощей в рамках семейного предпринимательства будут выделены беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов, предоставлены субсидии на покупку оборудования, компенсированы 30% расходов на семена и саженцы высокодоходных культур.Что касается пищевой промышленности, то сюда привлекут иностранные бренды. В Андижанском районе будет построен крупный агрологистический центр. Реки и каналы, их окрестности будут сданы в аренду предпринимателям для разведения птицы и рыб. Шелководческий кластер Мархамата станет образцом для всех районов Андижана. Вдоль дорог, на полях, в садах и виноградниках будут высажены 20 миллионов шелковиц.При анализе социальных сфер особое внимание уделили повышению качества школьного образования. Между Асакинским агротехнологическим техникумом и Андижанским аграрным институтом будет введена программа "2+2". В Андижанском институте экономики и строительства будут обновлены методы управления и преподавания.Совещание прошло в период празднования дня рождения великого поэта Захириддина Мухаммада Бабура. Президент поздравил андижанцев с этим знаменательным событием. Объявлено о планируемой реконструкции парка культуры и отдыха имени Бабура в Андижане на основе новой идеологической концепции.Также глава государства предложил присвоить андижанской школе искусств имя Шерали Джураева — народного артиста Узбекистана и Таджикистана, который внес огромный вклад в узбекское песенное искусство. Она будет преобразована в колледж музыки и искусства, где на грантовой основе будут обучаться новые таланты.На этом президент завершил поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.

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