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https://uz.sputniknews.ru/20240217/andijan-stroitelstvo-dom-42543198.html
Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом
Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом
Главе государства доложили о планах привлечь в Андижанскую область в этом году $2,5 млрд иностранных инвестиций, создать 45 тыс. рабочих мест, обеспечить экспорт на $1 млрд
2024-02-17T11:14+0500
2024-02-17T11:31+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
андижанская область
развитие
социальное развитие
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В этом году в Андижане наметили построить 190 многоэтажных домов, обеспечить новым жильем 7 тысяч семей, возвести в Асакинском районе массив "Новый Узбекистан" — об этом говорили на совещании с участием Шавката Мирзиёева в Ханабаде, посвященном экономическому и социальному развитию Андижанской области.В Андижане, Асаке и Шахрихане будут реализованы программы урбанизации, города Асака и Шахрихан с населением свыше 100 тысяч человек передадут в подчинение области.Создадут также опыт Андижана по благоустройству и озеленению махаллей. Для улучшения транспортных услуг запустят железнодорожное сообщение от Ханабада до Асаки, увеличат количество поездов и автобусов из Андижана в другие города страны. Даны поручения по строительству малых и микро-ГЭС, ремонту электросетей и дорог.Уровень безработицы в области снизился до 7%. Доходы населения от предпринимательства увеличились в 1,5 раза. Самозанятыми стали 225 тысяч человек. Однако необходимо вывести из бедности еще 400 тысяч человек, обеспечить занятость выпускников школ. Отмечалось, что в Андижане работают 12 крупных и более 160 местных предприятий автомобилестроения. На них занято 17 тысяч человек. Для дальнейшего увеличения числа рабочих мест будет расширено производство запасных частей и комплектующих на кооперативной основе в махаллях. В Булакбаши будет организовано производство керамической плитки, в Мархамате и Балыкчи – фарфоровых изделий.В области есть возможность довести уровень переработки хлопка до 100%. В этом году будут завершены проекты по покраске и пошиву готовой одежды на сумму 150 миллионов долларов с созданием 6 тысяч рабочих мест. На текстильные предприятия привлекут дизайнеров из Италии. Также в Алтынкульском районе создадут комплекс по производству мебели.Шла речь и о фармацевтике. Планируют реализовать 7 проектов по выпуску лекарств сложного состава и медизделий. Совместно с высшим учебным заведением будет создан фармацевтический кластер.Есть возможность увеличения экспорта медицинских услуг в области кардиохирургии, эндохирургии и микрохирургии в 2 раза путем развития медицинских учреждений области. Предложено объединить 8 андижанских больниц, расположенных близко друг к другу, в один кластер, организовать многопрофильный медицинский центр на базе клиники Медицинского института.Между Андижанской областью и китайскими инвесторами достигнуты соглашения на сумму 3 миллиарда долларов. Один миллиард долларов можно привлечь уже в этом году. Говорили и о задачах в сельском хозяйстве. Основное — увеличение урожайности, расширение экспорта и индустриализация.Для выращивания фруктов и овощей в рамках семейного предпринимательства будут выделены беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов, предоставлены субсидии на покупку оборудования, компенсированы 30% расходов на семена и саженцы высокодоходных культур.Что касается пищевой промышленности, то сюда привлекут иностранные бренды. В Андижанском районе будет построен крупный агрологистический центр. Реки и каналы, их окрестности будут сданы в аренду предпринимателям для разведения птицы и рыб. Шелководческий кластер Мархамата станет образцом для всех районов Андижана. Вдоль дорог, на полях, в садах и виноградниках будут высажены 20 миллионов шелковиц.При анализе социальных сфер особое внимание уделили повышению качества школьного образования. Между Асакинским агротехнологическим техникумом и Андижанским аграрным институтом будет введена программа "2+2". В Андижанском институте экономики и строительства будут обновлены методы управления и преподавания.Совещание прошло в период празднования дня рождения великого поэта Захириддина Мухаммада Бабура. Президент поздравил андижанцев с этим знаменательным событием. Объявлено о планируемой реконструкции парка культуры и отдыха имени Бабура в Андижане на основе новой идеологической концепции.Также глава государства предложил присвоить андижанской школе искусств имя Шерали Джураева — народного артиста Узбекистана и Таджикистана, который внес огромный вклад в узбекское песенное искусство. Она будет преобразована в колледж музыки и искусства, где на грантовой основе будут обучаться новые таланты.На этом президент завершил поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.
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жилье инвестиции образование совещание президент планы привлечение андижанская область иностранные инвестиции рабочие места экспорт
жилье инвестиции образование совещание президент планы привлечение андижанская область иностранные инвестиции рабочие места экспорт

Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом

11:14 17.02.2024 (обновлено: 11:31 17.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главе государства доложили о планах привлечь в Андижанскую область в этом году $2,5 млрд иностранных инвестиций, создать 45 тыс. рабочих мест, обеспечить экспорт на $1 млрд. А создание современных отелей и турцентров позволит обеспечить занятость 20 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В этом году в Андижане наметили построить 190 многоэтажных домов, обеспечить новым жильем 7 тысяч семей, возвести в Асакинском районе массив "Новый Узбекистан" — об этом говорили на совещании с участием Шавката Мирзиёева в Ханабаде, посвященном экономическому и социальному развитию Андижанской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Андижане, Асаке и Шахрихане будут реализованы программы урбанизации, города Асака и Шахрихан с населением свыше 100 тысяч человек передадут в подчинение области.
Создадут также опыт Андижана по благоустройству и озеленению махаллей.

"Они будут глубоко специализироваться на выращивании фруктов и овощей, животноводстве, ремесленничестве, надомничестве, промышленности, торговле и услугах. На эти цели будут выделены 850 млрд сумов кредитных ресурсов и 50 млрд сумов субсидий", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Для улучшения транспортных услуг запустят железнодорожное сообщение от Ханабада до Асаки, увеличат количество поездов и автобусов из Андижана в другие города страны. Даны поручения по строительству малых и микро-ГЭС, ремонту электросетей и дорог.
Уровень безработицы в области снизился до 7%. Доходы населения от предпринимательства увеличились в 1,5 раза. Самозанятыми стали 225 тысяч человек.
Однако необходимо вывести из бедности еще 400 тысяч человек, обеспечить занятость выпускников школ.
"С этой целью они будут обучаться профессиям, обеспечиваться льготными кредитами и привлекаться к предпринимательству. На основе китайского опыта на окраинах махаллей будут создаваться теплицы, которые будут предоставлены нуждающимся семьям. Молодежь будет дополнительно обучаться информационным технологиям и иностранным языкам", — прозвучало в ходе совещания.
Отмечалось, что в Андижане работают 12 крупных и более 160 местных предприятий автомобилестроения. На них занято 17 тысяч человек. Для дальнейшего увеличения числа рабочих мест будет расширено производство запасных частей и комплектующих на кооперативной основе в махаллях. В Булакбаши будет организовано производство керамической плитки, в Мархамате и Балыкчи – фарфоровых изделий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В области есть возможность довести уровень переработки хлопка до 100%. В этом году будут завершены проекты по покраске и пошиву готовой одежды на сумму 150 миллионов долларов с созданием 6 тысяч рабочих мест. На текстильные предприятия привлекут дизайнеров из Италии. Также в Алтынкульском районе создадут комплекс по производству мебели.
Шла речь и о фармацевтике. Планируют реализовать 7 проектов по выпуску лекарств сложного состава и медизделий. Совместно с высшим учебным заведением будет создан фармацевтический кластер.
Есть возможность увеличения экспорта медицинских услуг в области кардиохирургии, эндохирургии и микрохирургии в 2 раза путем развития медицинских учреждений области. Предложено объединить 8 андижанских больниц, расположенных близко друг к другу, в один кластер, организовать многопрофильный медицинский центр на базе клиники Медицинского института.
Между Андижанской областью и китайскими инвесторами достигнуты соглашения на сумму 3 миллиарда долларов. Один миллиард долларов можно привлечь уже в этом году.
"С этой целью в Андижанском районе на площади 218 гектаров будет создана свободная экономическая зона "Шелковый путь". Инвесторам будут предоставлены все налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для свободных экономических зон. Кроме того, на свободные участки промышленных зон будут размещены проекты на сумму 300 миллионов долларов", — отметили на совещании.
Говорили и о задачах в сельском хозяйстве. Основное — увеличение урожайности, расширение экспорта и индустриализация.
"С этой целью в хлопководстве будут высаживаться сорта хлопка из Китая, дающие до 80 центнеров урожая с гектара и с выходом волокна до 45 процентов. 10 тысяч гектаров будут охвачены капельным орошением, еще 20 тысяч гектаров будут выровнены лазерным методом. Каналы "Туямуйин", "Миян", "Чинободсой", "Кадим", "Катортол", "Пахтаобод" будут бетонированы", — отметили в ходе совещания.
Для выращивания фруктов и овощей в рамках семейного предпринимательства будут выделены беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов, предоставлены субсидии на покупку оборудования, компенсированы 30% расходов на семена и саженцы высокодоходных культур.
Что касается пищевой промышленности, то сюда привлекут иностранные бренды. В Андижанском районе будет построен крупный агрологистический центр. Реки и каналы, их окрестности будут сданы в аренду предпринимателям для разведения птицы и рыб. Шелководческий кластер Мархамата станет образцом для всех районов Андижана. Вдоль дорог, на полях, в садах и виноградниках будут высажены 20 миллионов шелковиц.
При анализе социальных сфер особое внимание уделили повышению качества школьного образования.
"С этой целью учащимся 10-11 классов будет предоставлена возможность глубоко изучать один из точных, естественных предметов, иностранных языков или научиться рабочим и IT-специальностям. Для этого в школах будут организованы мастерские, а практические занятия будут проводить предприниматели", — говорится в сообщении.
Между Асакинским агротехнологическим техникумом и Андижанским аграрным институтом будет введена программа "2+2". В Андижанском институте экономики и строительства будут обновлены методы управления и преподавания.
Совещание прошло в период празднования дня рождения великого поэта Захириддина Мухаммада Бабура. Президент поздравил андижанцев с этим знаменательным событием. Объявлено о планируемой реконструкции парка культуры и отдыха имени Бабура в Андижане на основе новой идеологической концепции.
Также глава государства предложил присвоить андижанской школе искусств имя Шерали Джураева — народного артиста Узбекистана и Таджикистана, который внес огромный вклад в узбекское песенное искусство. Она будет преобразована в колледж музыки и искусства, где на грантовой основе будут обучаться новые таланты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом президент завершил поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.
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