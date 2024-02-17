Новое жилье, инвестиции, образование — о чем говорили на совещании с президентом
11:14 17.02.2024 (обновлено: 11:31 17.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Подписаться
Главе государства доложили о планах привлечь в Андижанскую область в этом году $2,5 млрд иностранных инвестиций, создать 45 тыс. рабочих мест, обеспечить экспорт на $1 млрд. А создание современных отелей и турцентров позволит обеспечить занятость 20 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В этом году в Андижане наметили построить 190 многоэтажных домов, обеспечить новым жильем 7 тысяч семей, возвести в Асакинском районе массив "Новый Узбекистан" — об этом говорили на совещании с участием Шавката Мирзиёева в Ханабаде, посвященном экономическому и социальному развитию Андижанской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
В Андижане, Асаке и Шахрихане будут реализованы программы урбанизации, города Асака и Шахрихан с населением свыше 100 тысяч человек передадут в подчинение области.
Создадут также опыт Андижана по благоустройству и озеленению махаллей.
"Они будут глубоко специализироваться на выращивании фруктов и овощей, животноводстве, ремесленничестве, надомничестве, промышленности, торговле и услугах. На эти цели будут выделены 850 млрд сумов кредитных ресурсов и 50 млрд сумов субсидий", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Для улучшения транспортных услуг запустят железнодорожное сообщение от Ханабада до Асаки, увеличат количество поездов и автобусов из Андижана в другие города страны. Даны поручения по строительству малых и микро-ГЭС, ремонту электросетей и дорог.
Уровень безработицы в области снизился до 7%. Доходы населения от предпринимательства увеличились в 1,5 раза. Самозанятыми стали 225 тысяч человек.
Однако необходимо вывести из бедности еще 400 тысяч человек, обеспечить занятость выпускников школ.
"С этой целью они будут обучаться профессиям, обеспечиваться льготными кредитами и привлекаться к предпринимательству. На основе китайского опыта на окраинах махаллей будут создаваться теплицы, которые будут предоставлены нуждающимся семьям. Молодежь будет дополнительно обучаться информационным технологиям и иностранным языкам", — прозвучало в ходе совещания.
Отмечалось, что в Андижане работают 12 крупных и более 160 местных предприятий автомобилестроения. На них занято 17 тысяч человек. Для дальнейшего увеличения числа рабочих мест будет расширено производство запасных частей и комплектующих на кооперативной основе в махаллях. В Булакбаши будет организовано производство керамической плитки, в Мархамате и Балыкчи – фарфоровых изделий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
В области есть возможность довести уровень переработки хлопка до 100%. В этом году будут завершены проекты по покраске и пошиву готовой одежды на сумму 150 миллионов долларов с созданием 6 тысяч рабочих мест. На текстильные предприятия привлекут дизайнеров из Италии. Также в Алтынкульском районе создадут комплекс по производству мебели.
Шла речь и о фармацевтике. Планируют реализовать 7 проектов по выпуску лекарств сложного состава и медизделий. Совместно с высшим учебным заведением будет создан фармацевтический кластер.
Есть возможность увеличения экспорта медицинских услуг в области кардиохирургии, эндохирургии и микрохирургии в 2 раза путем развития медицинских учреждений области. Предложено объединить 8 андижанских больниц, расположенных близко друг к другу, в один кластер, организовать многопрофильный медицинский центр на базе клиники Медицинского института.
Между Андижанской областью и китайскими инвесторами достигнуты соглашения на сумму 3 миллиарда долларов. Один миллиард долларов можно привлечь уже в этом году.
"С этой целью в Андижанском районе на площади 218 гектаров будет создана свободная экономическая зона "Шелковый путь". Инвесторам будут предоставлены все налоговые и таможенные льготы, предусмотренные для свободных экономических зон. Кроме того, на свободные участки промышленных зон будут размещены проекты на сумму 300 миллионов долларов", — отметили на совещании.
Говорили и о задачах в сельском хозяйстве. Основное — увеличение урожайности, расширение экспорта и индустриализация.
"С этой целью в хлопководстве будут высаживаться сорта хлопка из Китая, дающие до 80 центнеров урожая с гектара и с выходом волокна до 45 процентов. 10 тысяч гектаров будут охвачены капельным орошением, еще 20 тысяч гектаров будут выровнены лазерным методом. Каналы "Туямуйин", "Миян", "Чинободсой", "Кадим", "Катортол", "Пахтаобод" будут бетонированы", — отметили в ходе совещания.
Для выращивания фруктов и овощей в рамках семейного предпринимательства будут выделены беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов, предоставлены субсидии на покупку оборудования, компенсированы 30% расходов на семена и саженцы высокодоходных культур.
Что касается пищевой промышленности, то сюда привлекут иностранные бренды. В Андижанском районе будет построен крупный агрологистический центр. Реки и каналы, их окрестности будут сданы в аренду предпринимателям для разведения птицы и рыб. Шелководческий кластер Мархамата станет образцом для всех районов Андижана. Вдоль дорог, на полях, в садах и виноградниках будут высажены 20 миллионов шелковиц.
При анализе социальных сфер особое внимание уделили повышению качества школьного образования.
"С этой целью учащимся 10-11 классов будет предоставлена возможность глубоко изучать один из точных, естественных предметов, иностранных языков или научиться рабочим и IT-специальностям. Для этого в школах будут организованы мастерские, а практические занятия будут проводить предприниматели", — говорится в сообщении.
Между Асакинским агротехнологическим техникумом и Андижанским аграрным институтом будет введена программа "2+2". В Андижанском институте экономики и строительства будут обновлены методы управления и преподавания.
Совещание прошло в период празднования дня рождения великого поэта Захириддина Мухаммада Бабура. Президент поздравил андижанцев с этим знаменательным событием. Объявлено о планируемой реконструкции парка культуры и отдыха имени Бабура в Андижане на основе новой идеологической концепции.
Также глава государства предложил присвоить андижанской школе искусств имя Шерали Джураева — народного артиста Узбекистана и Таджикистана, который внес огромный вклад в узбекское песенное искусство. Она будет преобразована в колледж музыки и искусства, где на грантовой основе будут обучаться новые таланты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
Совещание по вопросам экономического и социального развития Андижанской области.
На этом президент завершил поездку в Андижанскую область и вернулся в Ташкент.