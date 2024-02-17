https://uz.sputniknews.ru/20240217/rossiya-pvo-rakety-ukraina-drony-42546987.html

Российская ПВО за сутки сбила три ракеты и около 50 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила три ракеты и около 50 украинских дронов

Об этом в субботу рассказали в пресс-службе Минобороны России

2024-02-17T16:47+0500

2024-02-17T16:47+0500

2024-02-17T16:47+0500

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, сообщает РИА Новости.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живую силу и военную технику в 110 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.

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