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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240217/rossiya-pvo-rakety-ukraina-drony-42546987.html
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты и около 50 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты и около 50 украинских дронов
Об этом в субботу рассказали в пресс-службе Минобороны России
2024-02-17T16:47+0500
2024-02-17T16:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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всу
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, сообщает РИА Новости.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живую силу и военную технику в 110 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.
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российская пво ракета украина дрон суббота пресс служба минобороны россия
российская пво ракета украина дрон суббота пресс служба минобороны россия

Российская ПВО за сутки сбила три ракеты и около 50 украинских дронов

16:47 17.02.2024
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
/
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Об этом в субботу рассказали в пресс-службе Минобороны России.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, сообщает РИА Новости.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты "С-200", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живую силу и военную технику в 110 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.
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