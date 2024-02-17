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ЕЭК и ВОЗ укрепляют взаимодействие в сфере общественного здравоохранения
ЕЭК и ВОЗ укрепляют взаимодействие в сфере общественного здравоохранения
Развитие кооперационного сотрудничества этих двух структур окажет положительное влияние на интеграционные процессы в Евразийском регионе
2024-02-17T17:29+0500
2024-02-17T17:29+0500
2024-02-17T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Актуальные вопросы сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили в Женеве министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов и заместитель руководителя программы по миграции штаб-квартиры ВОЗ Даниэль Мик.Они выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области обеспечения охраны здоровья трудовых мигрантов в государстве трудоустройства, доступности современных достижений в сфере охраны здоровья населения.По словам Бахыта Султанова, наращивание взаимодействия ЕЭК с ВОЗ способствует решению актуальных вопросов общественного здравоохранения в странах Евразийского экономического союза.По итогам встречи стороны договорились определить практические шаги по реализации направлений сотрудничества, в том числе по обмену опытом и передовыми методами в вопросах доступа трудовых мигрантов к здравоохранению в Евразийском регионе.Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства
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еэк воз взаимодействие сфера общественное здравоохранение развитие сотрудничество структура влияние интеграция процессы евразийский регион
еэк воз взаимодействие сфера общественное здравоохранение развитие сотрудничество структура влияние интеграция процессы евразийский регион
ЕЭК и ВОЗ укрепляют взаимодействие в сфере общественного здравоохранения
Развитие кооперационного сотрудничества этих двух структур окажет положительное влияние на интеграционные процессы в Евразийском регионе.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Актуальные вопросы сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили
в Женеве министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов и заместитель руководителя программы по миграции штаб-квартиры ВОЗ Даниэль Мик.
Они выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в области обеспечения охраны здоровья трудовых мигрантов в государстве трудоустройства, доступности современных достижений в сфере охраны здоровья населения.
По словам Бахыта Султанова, наращивание взаимодействия ЕЭК с ВОЗ способствует решению актуальных вопросов общественного здравоохранения в странах Евразийского экономического союза.
"Развитие кооперационного сотрудничества Комиссии и ВОЗ окажет положительное влияние на интеграционные процессы в евразийском регионе, а также будет способствовать активизации диалога с международным экспертным сообществом", — отметил министр.
По итогам встречи стороны договорились определить практические шаги по реализации направлений сотрудничества, в том числе по обмену опытом и передовыми методами в вопросах доступа трудовых мигрантов к здравоохранению в Евразийском регионе.