https://uz.sputniknews.ru/20240218/eto-vopros-jizni-i-smerti---putin-o-situatsii-na-ukraine-42550312.html

"Это вопрос жизни и смерти" - Путин о ситуации на Украине

"Это вопрос жизни и смерти" - Путин о ситуации на Украине

Историческая часть интервью с Такером Карлсоном была нужна, чтобы на Западе могли понять, как мыслит Россия. 18.02.2024, Sputnik Узбекистан

2024-02-18T14:29+0500

2024-02-18T14:29+0500

2024-02-18T14:29+0500

россия

владимир путин

запад

интервью

такер карлсон

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Все, что происходит на украинском направлении, для России вопрос жизни и смерти, а для Запада - лишь тактика, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.Он также отметил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства - это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

россия

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россия, владимир путин, запад, интервью, такер карлсон