https://uz.sputniknews.ru/20240218/eto-vopros-jizni-i-smerti---putin-o-situatsii-na-ukraine-42550312.html
"Это вопрос жизни и смерти" - Путин о ситуации на Украине
"Это вопрос жизни и смерти" - Путин о ситуации на Украине
Историческая часть интервью с Такером Карлсоном была нужна, чтобы на Западе могли понять, как мыслит Россия. 18.02.2024, Sputnik Узбекистан
2024-02-18T14:29+0500
2024-02-18T14:29+0500
2024-02-18T14:29+0500
россия
владимир путин
запад
интервью
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Все, что происходит на украинском направлении, для России вопрос жизни и смерти, а для Запада - лишь тактика, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.Он также отметил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства - это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
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россия, владимир путин, запад, интервью, такер карлсон
россия, владимир путин, запад, интервью, такер карлсон
"Это вопрос жизни и смерти" - Путин о ситуации на Украине
Историческая часть интервью с Такером Карлсоном была нужна, чтобы на Западе могли понять, как мыслит Россия.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
Все, что происходит на украинском направлении, для России вопрос жизни и смерти, а для Запада - лишь тактика, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью
Павлу Зарубину.
"Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны, - все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас это судьба, это вопрос жизни и смерти", - заявил Путин.
Он также отметил, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.
"На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто - тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять", - сказал он.
Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства - это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её.
Интервью
Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.