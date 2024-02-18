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https://uz.sputniknews.ru/20240218/kiselev-napravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom-42551959.html
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Запрос направлен, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
2024-02-18T17:43+0500
2024-02-18T17:43+0500
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
джо байден
интервью
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Цель интервью - продолжить диалог между странами после исторического интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X. "Вообще по-хорошему президенту США Байдену на всё это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят - ждём ответа, как соловей лета...", - сказал в своей программе Киселев.
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россия дмитрий киселев джо байден интервью путин карлсон
россия дмитрий киселев джо байден интервью путин карлсон

Киселев направил запрос на интервью с Байденом

17:43 18.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе".
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта Освобождение. Путь к Победе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Запрос направлен, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Цель интервью - продолжить диалог между странами после исторического интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя… Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1"", - говорится в письме.
Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на всё это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят - ждём ответа, как соловей лета...", - сказал в своей программе Киселев.
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