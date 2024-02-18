https://uz.sputniknews.ru/20240218/kiselev-napravil-zapros-na-intervyu-s-baydenom-42551959.html

Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Запрос направлен, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

2024-02-18T17:43+0500

2024-02-18T17:43+0500

2024-02-18T17:43+0500

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

джо байден

интервью

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Цель интервью - продолжить диалог между странами после исторического интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X. "Вообще по-хорошему президенту США Байдену на всё это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят - ждём ответа, как соловей лета...", - сказал в своей программе Киселев.

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