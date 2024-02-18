https://uz.sputniknews.ru/20240218/triumf-russkoy-pexoty-osvobojdenie-avdeevki-otkryvaet-pryamoy-put-na-zapad-42549810.html

Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад

Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад

Над Авдеевкой — русские флаги. 18.02.2024, Sputnik Узбекистан

2024-02-18T21:02+0500

2024-02-18T21:02+0500

2024-02-18T21:02+0500

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Тут и там по городу остаются котлы, мешки, пакеты и авоськи, откуда наши бойцы выкуривают последних сидельцев, оставленных на смерть, но можно уже констатировать, что операция по освобождению главного укрепленного района на нынешней линии фронта на Украине триумфально завершена.Верные залапанным методичкам, Зеленский с шайкой делают хорошую мину и заявляют, что "ВСУ отошли на более выгодные позиции", что город сдан, "чтобы сохранить жизни людей", а целый министр обороны недоУкраины Умеров в приступе шизофрении написал: "Авдеевку — вернем". То есть все идет по плану, вышли за кефиром в булочную, скоро будем.Но на самом деле киевский режим и его покровители пропустили удар, от которого, возможно, они уже не оправятся.Авдеевка — святая "фортеця" ВСУ, на которую десять лет молились киевские власти с натовскими советниками, утверждая, что русским ее не взять никогда. Район Авдеевки представлял собой самый подготовленный к долговременной обороне оперативно-стратегический укрепрайон противника в Донбассе, который усиливали в течение десяти лет: к слову, целые институты врага разрабатывали специальные виды железобетона, который сотнями тысяч тонн годами шел в Авдеевку, чтобы превратить ее в крепость.Киевская верхушка была уверена в том, что русские будут уничтожены в изматывающем наступлении, где — по всей мощной натовской военной науке — потери наступающих должны быть в несколько раз больше, чем у обороняющихся. Также большая ставка была сделана на построении обороны на основе многочисленных подземных заводов, превращенных в крепости.ВСУ готовились давно и упорно, загодя укрепляя долговременные огневые точки, пристреливая сектора и завозя оружие, технику и боеприпасы. В последний момент к и без того многотысячному гарнизону присоединилась "любимая жена падишаха" — одно из самых подготовленных и мотивированных подразделений ВСУ — третья бригада специального назначения "Азов"*, в которую также вошли наемники из Канады.Но это не помогло.Штурмовые отряды ВС России под руководством командующего ЦВО генерал-полковника Мордвичева, который в свое время командовал штурмом Мариуполя, не оставили противнику шансов. При поддержке авиации (в сутки на узлы обороны сбрасывалось до 250 тяжелых авиабомб (ФАБ) с УМПК), артиллерии и БПЛА наша тяжелая пехота разрезала город пополам, что предопределило быстрый развал обороны противника и переход ее в беспорядочное бегство и уничтожение.Что теперь?Теперь фронт отодвинется на десять-пятнадцать километров: ВСУ придется оставить целый ряд населенных пунктов под Донецком, чтобы не попасть в окружение, а обстрелы Донецка, которые продолжались много лет, если не прекратятся, то кардинально снизятся. Теперь можно будет устранить разрыв железнодорожной магистрали в районе Ясиноватой — Донецка, открыть прямой и удобный доступ к главному вокзалу Донецка и вернуть Ясиноватую (крупнейшую сортировку экс-СССР) в разряд активных станций, сделать ее мощной опорной точкой рокады Волноваха — Донецк — Дебальцево. А главное — у нашей армии открывается практически прямой путь на запад: сравнимой с Авдеевкой по подготовке и укрепленности линии обороны от Ласточкина до Орловки и Семеновки и далее в сторону Карловского водохранилища у противника нет.Уже сейчас доносятся жалобы командиров ВСУ, что, например, тот же Часов Яр они укрепить не успевают.Итог: широко разрекламированный план перехода ВСУ к глухой обороне и "войне на истощение" не сработал, и вместо этого в авдеевской грязи и битом кирпиче навсегда остались тысячи украинских солдат, а наше наступление продолжает набирать обороты.Несмотря на попытки медийно нивелировать удар, поражение ВСУ в Авдеевке для киевского режима и Запада стало настоящей "черной пятницей". Зеленский предсказуемо обвинил в авдеевской катастрофе Запад, который не дал ему денег (много денег) и оружия. Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность, и что теперь "российские силы смогут построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта". Рупор западных перемог — издание Washington Post — траурно сообщает, что "захват Авдеевки ознаменовал бы самую значительную боевую победу Москвы после провала украинского контрнаступления в прошлом году, а также стал бы самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу". В Пентагоне признают, что "США видят, что у ВСУ заканчиваются "критические" ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений".И если хорошо присмотреться, то во всех сообщениях, речах и публикациях Киева и Запада — пока мелким шрифтом, пока между срок — начинают просвечивать два слова: "начало конца".Но наши бойцы не читают вражеских газет. Они идут дальше на запад, так же уверенно и неумолимо, как зиму сменяет весна.А мы, все те, кто далеко от линии фронта, сейчас суеверно придерживаем слова, уже готовые сорваться с языка, чтобы не спугнуть что-то неуловимое, растворенное в воздухе.Потому что в небесах уже разливается нестерпимая синь, уже по-другому — испуганно — под ногами чавкает снег, уже уверенно прочищают горло бесстыжие птахи, и все существо чувствует, что еще чуть-чуть — и ранее неприступные льды начнут на глазах ломаться и позорно таять под неумолимыми лучами весеннего света, освобождая израненную землю.Вперед, парни. Вперед, родные. Мы в вас верим.

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