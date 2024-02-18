https://uz.sputniknews.ru/20240218/ugroza-vsemu-miru-uchenye-byut-trevogu-iz-za-nashestviy-saranchi-42550166.html
Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
По мнению исследователей, саранча угрожает глобальной продовольственной безопасности.
2024-02-18T22:06+0500
2024-02-18T22:06+0500
2024-02-18T22:06+0500
это интересно
наука
ученые
саранча
продовольствие
климат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24196556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0ad646f8d9ea23f2d9cb42d55152997e.jpg
Частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые Лю Синьюэ, Дуньсяо Чжан и Сяогань Хэ в своей статье в научном журнале Science Advances, сообщает РИА Новости.Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" Африки и Южной Азии.Исследование показывает, что даже при активном контроле выбросов углекислого газа спектр вредителей будет продолжать расширяться. Кроме того, насекомые все чаще "вторгаются" в ряд стран, например, в Индию и Марокко. Подобные одновременные вторжения представляют огромную угрозу для всего мира.Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24196556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e67574988f6a208a539c21171a4c983.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые продовольственная безопасность саранча изменения климата
ученые продовольственная безопасность саранча изменения климата
Угроза всему миру: ученые бьют тревогу из-за нашествий саранчи
По мнению исследователей, саранча угрожает глобальной продовольственной безопасности.
Частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают глобальной продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые Лю Синьюэ, Дуньсяо Чжан и Сяогань Хэ в своей статье в научном журнале Science Advances, сообщает РИА Новости
.
"Теплый климат приведет к широкому распространению саранчи, <...> приведет к новым проблемам для глобальной координации борьбы с саранчой", - говорится в публикации.
Повышение средних температур и увеличение количества осадков создадут благоприятные условия для обитания вредителя на незараженных территориях и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" Африки и Южной Азии.
Исследование показывает, что даже при активном контроле выбросов углекислого газа спектр вредителей будет продолжать расширяться. Кроме того, насекомые все чаще "вторгаются" в ряд стран, например, в Индию и Марокко. Подобные одновременные вторжения представляют огромную угрозу для всего мира.
"И Африка, и Южная Азия являются важными зерновыми регионами мира, следовательно эпидемии саранчи могут вызвать серьезные потери урожая, которые угрожают глобальной продовольственной безопасности", - предупредили ученые.
Исследование показывает, что пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит ущерб сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра содержит 80 миллионов насекомых и за один день может съесть столько урожая, сколько хватило бы, чтобы накормить 35 тыс. человек.