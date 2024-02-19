https://uz.sputniknews.ru/20240219/kabmin-eksport-lom-vnye-eaeu-porty-42564869.html

Кабмин РФ разрешил экспорт лома вне ЕАЭС через 9 портов

Кабмин РФ разрешил экспорт лома вне ЕАЭС через 9 портов

Постановление российского правительства вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года

2024-02-19T15:01+0500

2024-02-19T15:01+0500

2024-02-19T15:29+0500

еаэс

россия

михаил мишустин

кабмин

постановление

порт

экспорт

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Правительство России постановило, что отходы и лом черных металлов можно экспортировать из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза до конца 2024 года только через девять морских пунктов пропуска на российской границе. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.В число морских портов включили Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинку, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.Постановление вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240216/promproizvodstvo-eaeu-2023-42532559.html

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