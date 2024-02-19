https://uz.sputniknews.ru/20240219/kabmin-eksport-lom-vnye-eaeu-porty-42564869.html
Кабмин РФ разрешил экспорт лома вне ЕАЭС через 9 портов
Кабмин РФ разрешил экспорт лома вне ЕАЭС через 9 портов
Постановление российского правительства вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года
2024-02-19T15:01+0500
2024-02-19T15:01+0500
2024-02-19T15:29+0500
еаэс
россия
михаил мишустин
кабмин
постановление
порт
экспорт
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Правительство России постановило, что отходы и лом черных металлов можно экспортировать из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза до конца 2024 года только через девять морских пунктов пропуска на российской границе. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.В число морских портов включили Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинку, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.Постановление вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240216/promproizvodstvo-eaeu-2023-42532559.html
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россия порты экспорт лом отходы черные металлы пределы таможенная территория еаэс постановление правительство рф
россия порты экспорт лом отходы черные металлы пределы таможенная территория еаэс постановление правительство рф
Кабмин РФ разрешил экспорт лома вне ЕАЭС через 9 портов
15:01 19.02.2024 (обновлено: 15:29 19.02.2024)
Постановление российского правительства вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Правительство России постановило
, что отходы и лом черных металлов можно экспортировать из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза до конца 2024 года только через девять морских пунктов пропуска на российской границе.
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что убытие из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов … осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу РФ по перечню согласно приложению", — указано в документе.
В число морских портов включили Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинку, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года.