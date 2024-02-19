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https://uz.sputniknews.ru/20240219/saidov-kazaxstan-peregovory-mid-tovarooborot-42565702.html
Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до $10 млрд
Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до $10 млрд
В рамках официального визита Бахтиёра Саидова в Астану прошли переговоры глав МИД двух стран. Стороны обсудили вопросы взаимной торговли, промышленной кооперации, повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран РУз и РК
2024-02-19T15:49+0500
2024-02-19T16:32+0500
узбекистан
казахстан
политика
экономика
бахтиёр саидов
официальный визит
переговоры
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза — до $10 млрд, сообщает Sputnik Казахстан.Об этом шла речь в ходе переговоров министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с казахстанским коллегой — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.Стороны отметили значительные успехи в области промышленной кооперации.В свою очередь Бахтиёр Саидов напомнил, что в последние годы товарооборот двух стран вырос вдвое.Также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран, модернизации контрольно-пропускных пунктов на приграничных территориях, расширения их пропускной способности, цифровизации таможенных и других служб.Глава МИД Узбекистана находится в Казахстане с официальным визитом. Программа пребывания включает переговоры Бахтиёра Саидова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
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бахтиёр саидов астана официальный визит переговоры товарооборот увеличение
бахтиёр саидов астана официальный визит переговоры товарооборот увеличение

Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до $10 млрд

15:49 19.02.2024 (обновлено: 16:32 19.02.2024)
© Sputnik / Санат ИмангалиевМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов прибыл с официальным визитом в Астану.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов прибыл с официальным визитом в Астану. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2024
© Sputnik / Санат Имангалиев
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В рамках официального визита Бахтиёра Саидова в Астану прошли переговоры глав МИД двух стран. Стороны обсудили вопросы взаимной торговли, промышленной кооперации, повышения транспортно-транзитного потенциала РУз и РК.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза — до $10 млрд, сообщает Sputnik Казахстан.
Об этом шла речь в ходе переговоров министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с казахстанским коллегой — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Стороны отметили значительные успехи в области промышленной кооперации.
"В настоящее время запущено 12 совместных проектов на сумму 156 млн долларов. Кроме того, прорабатывается 21 проект стоимостью около 1 млрд долларов. Теперь одна из следующих вех – увеличить товарооборот до 10 млрд долларов, не теряя при этом полученного акцента", — сказал Нуртлеу во время пресс-подхода по итогам встречи.
В свою очередь Бахтиёр Саидов напомнил, что в последние годы товарооборот двух стран вырос вдвое.
"Экономические и торговые отношения служат одним из важнейших направлений наших отношений. Казахстан — наш крупнейший торговый партнер в Центральной Азии. За последние годы взаимный товарооборот удвоился. Недавно мы обсуждали способы увеличить этот показатель еще в 2-3 раза", — отметил он.
Также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран, модернизации контрольно-пропускных пунктов на приграничных территориях, расширения их пропускной способности, цифровизации таможенных и других служб.

"На фоне изменения климата вопросы использования водных ресурсов становятся приоритетными. Поэтому мы сделали особый упор на внедрение современных технологий рационального управления водами трансграничных рек в Центральной Азии, укрепление правовой и структурной основы международного фонда спасения Арала", — отметил Саидов.

Глава МИД Узбекистана находится в Казахстане с официальным визитом. Программа пребывания включает переговоры Бахтиёра Саидова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
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