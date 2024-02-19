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Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до $10 млрд

Узбекистан и Казахстан намерены довести товарооборот до $10 млрд

В рамках официального визита Бахтиёра Саидова в Астану прошли переговоры глав МИД двух стран. Стороны обсудили вопросы взаимной торговли, промышленной кооперации, повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран РУз и РК

2024-02-19T15:49+0500

2024-02-19T15:49+0500

2024-02-19T16:32+0500

узбекистан

казахстан

политика

экономика

бахтиёр саидов

официальный визит

переговоры

мид узбекистана

мид казахстана

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза — до $10 млрд, сообщает Sputnik Казахстан.Об этом шла речь в ходе переговоров министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с казахстанским коллегой — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.Стороны отметили значительные успехи в области промышленной кооперации.В свою очередь Бахтиёр Саидов напомнил, что в последние годы товарооборот двух стран вырос вдвое.Также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран, модернизации контрольно-пропускных пунктов на приграничных территориях, расширения их пропускной способности, цифровизации таможенных и других служб.Глава МИД Узбекистана находится в Казахстане с официальным визитом. Программа пребывания включает переговоры Бахтиёра Саидова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

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