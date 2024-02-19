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О каких болезнях может говорить налет на языке — врач
О каких болезнях может говорить налет на языке — врач
Если изменение цвета языка не связано с употреблением красящей пищи или напитков, надо обратиться к специалисту. Ежедневная чистка языка – пустая трата времени, поскольку она не влияет на здоровье полости рта
2024-02-19T22:05+0500
2024-02-19T22:05+0500
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мнение эксперта
здоровье
стоматолог
язык
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Стоит ли регулярно чистить язык и о каких заболеваниях может свидетельствовать образовавшийся на нем налет, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, не стоит тратить время на ежедневную чистку языка – эта процедура никак не влияет на здоровье полости рта."Если мы чисткой языка хотим снизить количество бактериальных колоний – да, мы это получим. Но…снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении десен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится. Не нужно представлять, что если бактерии скапливаются на языке, то они каким-то чудесным образом перебираются на зубы или на десны и начинают вызывать всякие неприятные явления типа кариеса", — объяснил специалист.При этом, он предупредил, что, если изменился цвет языка или на нем появился налет, это может указывать на серьезное заболевание."Язык просто так цвет не меняет. И налет на языке в таком количестве, чтобы вы его заметили, может свидетельствовать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может быть проявлением кандидоза. Есть такое явление, как "волосатый" язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях", – добавил Антипенко.Если изменение цвета языка не связано с употреблением красящей пищи или напитков, а налет появляется вновь и вновь, он рекомендовал обратиться к стоматологу. Тот, по его словам, проведет осмотр, при необходимости, возьмет какие-то образцы флоры. Или же перенаправит к специалисту другого профиля.
https://uz.sputniknews.ru/20240216/blizorukost-vrach-rekomendatsii-42536103.html
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язык налет болезни изменение цвета чистка влияние здоровье полости рта
язык налет болезни изменение цвета чистка влияние здоровье полости рта

О каких болезнях может говорить налет на языке — врач

22:05 19.02.2024
© freepikМужчина высунул язык.
Мужчина высунул язык. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2024
© freepik
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Если изменение цвета языка не связано с употреблением красящей пищи или напитков, надо обратиться к специалисту. Ежедневная чистка языка – пустая трата времени, поскольку она не влияет на здоровье полости рта.
Стоит ли регулярно чистить язык и о каких заболеваниях может свидетельствовать образовавшийся на нем налет, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
По его словам, не стоит тратить время на ежедневную чистку языка – эта процедура никак не влияет на здоровье полости рта.
"Если мы чисткой языка хотим снизить количество бактериальных колоний – да, мы это получим. Но…снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении десен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится. Не нужно представлять, что если бактерии скапливаются на языке, то они каким-то чудесным образом перебираются на зубы или на десны и начинают вызывать всякие неприятные явления типа кариеса", — объяснил специалист.
При этом, он предупредил, что, если изменился цвет языка или на нем появился налет, это может указывать на серьезное заболевание.
"Язык просто так цвет не меняет. И налет на языке в таком количестве, чтобы вы его заметили, может свидетельствовать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может быть проявлением кандидоза. Есть такое явление, как "волосатый" язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях", – добавил Антипенко.
Если изменение цвета языка не связано с употреблением красящей пищи или напитков, а налет появляется вновь и вновь, он рекомендовал обратиться к стоматологу. Тот, по его словам, проведет осмотр, при необходимости, возьмет какие-то образцы флоры. Или же перенаправит к специалисту другого профиля.
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