https://uz.sputniknews.ru/20240220/andijan-proyekt-otxody-elektroenergiya-udobreniye-42579902.html
В Андижане будут получать электроэнергию и органические удобрения при сжигании отходов
В Андижане будут получать электроэнергию и органические удобрения при сжигании отходов
Глава республики рассмотрел вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции
2024-02-20T12:27+0500
2024-02-20T12:27+0500
2024-02-20T12:27+0500
узбекистан
андижанская область
отходы
проект
президент узбекистана
презентация
экология
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане планируют создать новую систему по производству электроэнергии и органических удобрений путем сжигания отходов. Первый пилотный проект по новой системе реализуют в Андижанской области, сообщает пресс-служба президента.Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. В ней подняты вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции.Отмечалось, что для привлечения инвестиций в полигоны отходов планируют ввести режим специальных экономических зон в их буферных зонах.Согласно озвученным данным, ежегодно в республике образуется в среднем 6,8 млн тонн бытовых отходов. В последние годы число махаллей, охваченных услугами санитарной очистки, превысило 90%. Однако уровень переработки отходов остается невысоким. В настоящее время таких предприятий всего 313.В соответствующем указе президента определены меры по дальнейшему стимулированию такой деятельности.Вместе с тем усиливаются меры ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, определяется обязательность очистки места, куда незаконно выброшены отходы, а также их вывоза.
узбекистан
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узбекистан отходы оптимизация полигонов глава республики
узбекистан отходы оптимизация полигонов глава республики
В Андижане будут получать электроэнергию и органические удобрения при сжигании отходов
Глава республики рассмотрел вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik.
В Узбекистане планируют создать новую систему по производству электроэнергии и органических удобрений путем сжигания отходов. Первый пилотный проект по новой системе реализуют в Андижанской области, сообщает
пресс-служба президента.
Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. В ней подняты вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции.
Отмечалось, что для привлечения инвестиций в полигоны отходов планируют ввести режим специальных экономических зон в их буферных зонах.
"Планируется запуск проектов по производству 100 тысяч тонн органических удобрений из органических отходов за счет инвестиций в 13 миллионов долларов в Андижанском районе и производство 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год из отходов в Асаке. В будущем опыт Андижана будет распространен на другие регионы", — говорится в сообщении.
Согласно озвученным данным, ежегодно в республике образуется в среднем 6,8 млн тонн бытовых отходов. В последние годы число махаллей, охваченных услугами санитарной очистки, превысило 90%. Однако уровень переработки отходов остается невысоким. В настоящее время таких предприятий всего 313.
В соответствующем указе президента определены меры по дальнейшему стимулированию такой деятельности.
"В частности, с 1 июня 2024 года реализация вторичного сырья из бытовых отходов будет осуществляться только через биржу. Будет организован раздельный сбор отходов с сортировкой по категориям "перерабатываемые", "не подлежащие переработке" и "пищевые". Будет развиваться частное партнерство в области сбора и переработки отходов", — указано в сообщении.
Вместе с тем усиливаются меры ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, определяется обязательность очистки места, куда незаконно выброшены отходы, а также их вывоза.