https://uz.sputniknews.ru/20240220/andijan-proyekt-otxody-elektroenergiya-udobreniye-42579902.html

В Андижане будут получать электроэнергию и органические удобрения при сжигании отходов

В Андижане будут получать электроэнергию и органические удобрения при сжигании отходов

Глава республики рассмотрел вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции

2024-02-20T12:27+0500

2024-02-20T12:27+0500

2024-02-20T12:27+0500

узбекистан

андижанская область

отходы

проект

президент узбекистана

презентация

экология

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане планируют создать новую систему по производству электроэнергии и органических удобрений путем сжигания отходов. Первый пилотный проект по новой системе реализуют в Андижанской области, сообщает пресс-служба президента.Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. В ней подняты вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создания предприятий по производству из них продукции.Отмечалось, что для привлечения инвестиций в полигоны отходов планируют ввести режим специальных экономических зон в их буферных зонах.Согласно озвученным данным, ежегодно в республике образуется в среднем 6,8 млн тонн бытовых отходов. В последние годы число махаллей, охваченных услугами санитарной очистки, превысило 90%. Однако уровень переработки отходов остается невысоким. В настоящее время таких предприятий всего 313.В соответствующем указе президента определены меры по дальнейшему стимулированию такой деятельности.Вместе с тем усиливаются меры ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, определяется обязательность очистки места, куда незаконно выброшены отходы, а также их вывоза.

узбекистан

андижанская область

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узбекистан отходы оптимизация полигонов глава республики