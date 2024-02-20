https://uz.sputniknews.ru/20240220/eaeu-integratsiya-konkurs-priyem-zayavki-42584261.html

В ЕАЭС стартовал конкурс "Символы евразийской интеграции" — срок подачи заявок

В ЕАЭС стартовал конкурс "Символы евразийской интеграции" — срок подачи заявок

Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, госучреждения, объединения, физлица, представившие как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции

2024-02-20T15:43+0500

2024-02-20T15:43+0500

2024-02-20T16:34+0500

еаэс

экономика

проект

конкурс

еэк

интеграция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/03/21628405_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_52ce8a68d829e3649b87c608a874db01.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив объявили о начале приема заявок на конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов "Символы евразийской интеграции", сообщает пресс-служба ЕЭК. Заявку можно подать с 19 февраля по 30 апреля на официальном сайте конкурса.Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, объединения, физические лица.Заявки принимают по восьми номинациям:Участвовать в конкурсе могут проекты на различных стадиях: от концепции до реализации и масштабирования. Подведут итоги конкурса и наградят его победителей в конце второго квартала 2024 года в рамках Евразийского экономического форума.

https://uz.sputniknews.ru/20240216/promproizvodstvo-eaeu-2023-42532559.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс конкурс символы евразийская интеграция участники проекты