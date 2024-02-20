В ЕАЭС стартовал конкурс "Символы евразийской интеграции" — срок подачи заявок
15:43 20.02.2024 (обновлено: 16:34 20.02.2024)
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, госучреждения, объединения, физлица, представившие как уже реализованные проекты, так и идеи, концепции.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив объявили о начале приема заявок на конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов "Символы евразийской интеграции", сообщает пресс-служба ЕЭК.
Заявку можно подать с 19 февраля по 30 апреля на официальном сайте конкурса.
"Конкурс направлен на поиск проектов, обладающих новизной, технологичностью, конкурентоспособностью, реализация которых осуществляется с участием представителей нескольких государств Евразийского экономического союза на территории евразийского региона и обеспечивает значимый социальный, экономический и технологический эффекты", — говорится в сообщении.
Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, объединения, физические лица.
Заявки принимают по восьми номинациям:
технологии базовых отраслей (новые технологии добывающих, перерабатывающих отраслей; сельское хозяйство);
транзитный потенциал (транспортно-логистические решения, транспорт, инфраструктура);
технологический суверенитет (приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, химико-металлургические технологии, телекоммуникации, электротехника, автомобилестроение, судостроение);
цифровые платформенные решения (информационная безопасность);
новый технологический уклад (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ, генная инженерия, космические технологии);
человеческий капитал (наука и образование, телемедицина, здравоохранение, культура, спорт);
евразийский туризм (индустрия гостеприимства, комплексные туристические решения, карты туриста);
финансовая инклюзивность (современные решения по предоставлению финансовых услуг, обеспечению торговых расчетов между странами, повышению их безопасности).
Участвовать в конкурсе могут проекты на различных стадиях: от концепции до реализации и масштабирования.
Подведут итоги конкурса и наградят его победителей в конце второго квартала 2024 года в рамках Евразийского экономического форума.
16 февраля, 15:10