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https://uz.sputniknews.ru/20240220/mirziyoyev-manturov-delegatsiya-rossiya-vstrecha-42575921.html
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым
Стороны уделили особое внимание поддержанию темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшему продвижению проектов кооперации
2024-02-20T09:32+0500
2024-02-20T09:32+0500
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
денис мантуров
владимир путин
делегация
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба президента.Мантуров передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, принятых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года.Речь шла о важности поддержания темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшего продвижения проектов кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая уже в третий раз пройдет в Ташкенте в апреле этого года.
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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, денис мантуров, владимир путин, делегация, президент узбекистана
политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, денис мантуров, владимир путин, делегация, президент узбекистана

Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым

09:32 20.02.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны уделили особое внимание поддержанию темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшему продвижению проектов кооперации.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мантуров передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, принятых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года.

"В ходе встречи было с удовлетворением отмечено, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 6,6 процента. Реализуются проекты в сфере промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии, фармацевтики и других отраслях. Высоко оценены плодотворные итоги заседаний межправкомиссии, межрегионального, образовательного и медицинского форумов, состоявшихся в 2023 году", — говорится в сообщении.

Речь шла о важности поддержания темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшего продвижения проектов кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая уже в третий раз пройдет в Ташкенте в апреле этого года.
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