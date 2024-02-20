https://uz.sputniknews.ru/20240220/mirziyoyev-manturov-delegatsiya-rossiya-vstrecha-42575921.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым

Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с Денисом Мантуровым

Стороны уделили особое внимание поддержанию темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшему продвижению проектов кооперации

2024-02-20T09:32+0500

2024-02-20T09:32+0500

2024-02-20T09:32+0500

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

денис мантуров

владимир путин

делегация

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба президента.Мантуров передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, принятых по итогам официального визита Мирзиёева в Россию 5-7 октября 2023 года.Речь шла о важности поддержания темпов роста взаимной торговли, а также дальнейшего продвижения проектов кооперации, в том числе на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая уже в третий раз пройдет в Ташкенте в апреле этого года.

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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, денис мантуров, владимир путин, делегация, президент узбекистана