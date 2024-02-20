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Врач: Как правильно питаться до 25, после 35 и в 50+
Врач: Как правильно питаться до 25, после 35 и в 50+
Диетолог поделилась рекомендациями по питанию в разные возрастные периоды, рассказав до какого возраста диеты без назначения врача противопоказаны.
2024-02-20T22:08+0500
2024-02-20T22:08+0500
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мнение эксперта
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еда
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Питание должно соответствовать возрасту человека, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.Она также объяснила, почему мужчинам после 35 лет нужно обязательно включать в меню помидоры, а женщинам – все виды капусты.По словам специалиста, рацион и подход к диетам должны меняться в зависимости от возраста. Так, молодым людям до 25 лет нельзя произвольно отказываться от тех или иных продуктов. Она также предупредила, что диеты – это не просто игра, а еда – комплекс биологически активных веществ, которые могут оказывать на организм, как положительное, так и прямо противоположное действие.Что касается тех, кто уже отметил 25-летие, им диетолог рекомендовала в первую очередь следить за массой тела.Рацион зрелых людей, начиная с 35-40 лет, по мнению эксперта, нужно корректировать в зависимости от пола."Мужчина начинает стареть в плане сердечно-сосудистой системы уже с 35 лет. Здесь нужно пересматривать свое питание, оно должно содержать меньше продуктов, богатых холестерином, таких как свинина, телятина. Надо следить за тем, чтобы в рационе было больше грубой клетчатки – это овощи, фрукты. Крупы не упускать из виду. Питание должно носить еще и антистрессовый характер, для этого подойдут хлеб и молочные продукты. Начиная с 40 лет, нужно думать о предстательной железе и включать в рацион продукты, содержащие каротиноиды: морковь, петрушку, укроп, зеленый лук. Помидоры – тоже "мужской" продукт", – рассказала она.По словам диетолога, женщинам с 35 лет тоже необходимо правильно готовиться к биологическим изменениям."В те несколько лет, когда у женщины меняется гормональный фон, происходит потеря костной массы и может сформироваться остеопороз. Поэтому уже с 35 лет нужно регулярно включать в рацион цельное молоко и молочные продукты, если нет лактазной недостаточности. Если она есть, то кисломолочные напитки, творог, сыр. Но помним, что все сыры содержат холестерин, поэтому сыр у нас уходит в разряд деликатесов. Для поддержания общего гормонального фона важны фитоэстрогены. Это яблоки, груши, вишня, черешня, сливы, картошка, батат, все бобовые и все виды капусты", – перечислила Белоусова.Кроме того, она напомнила, что людям старше 50-ти вегетарианские диеты не рекомендуются, поскольку отсутствие в рационе мяса может привести к железодефицитной анемии, упадку сил и иммунитета.В заключение она рекомендовала принимать витаминно-минеральные комплексы в соответствии с возрастом.
https://uz.sputniknews.ru/20240219/yazyk-svet-nalet-zabolevaniya-42564037.html
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врач правильное питание разные возрастные периоды диеты противопоказания
врач правильное питание разные возрастные периоды диеты противопоказания

Врач: Как правильно питаться до 25, после 35 и в 50+

22:08 20.02.2024
© iStock.com / MurataniСалат с лососем и творожным сыром
Салат с лососем и творожным сыром - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / Muratani
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Диетолог поделилась рекомендациями по питанию в разные возрастные периоды, рассказав до какого возраста диеты без назначения врача противопоказаны.
Питание должно соответствовать возрасту человека, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
Она также объяснила, почему мужчинам после 35 лет нужно обязательно включать в меню помидоры, а женщинам – все виды капусты.
По словам специалиста, рацион и подход к диетам должны меняться в зависимости от возраста. Так, молодым людям до 25 лет нельзя произвольно отказываться от тех или иных продуктов.
"До 25 лет идет биологическое взросление организма, это момент накопления ткани, в том числе костной. До этого возраста ни в коем случае нельзя допускать каких-то резких перемен в питании, ограничительных диет, какого-то "уклона". А как раз до этого возраста люди любят над собой экспериментировать в плане похудения, перехода на вегетарианство или на кетодиету. Это не всегда бывает полезно ", – объяснила Белоусова.
Она также предупредила, что диеты – это не просто игра, а еда – комплекс биологически активных веществ, которые могут оказывать на организм, как положительное, так и прямо противоположное действие.
Что касается тех, кто уже отметил 25-летие, им диетолог рекомендовала в первую очередь следить за массой тела.
"После 25 лет происходит становление человека в экономическом и профессиональном плане, он переживает различные стрессы, и нужно следить за калорийностью питания, чтобы не было набора веса. Особенно женщинам на это надо обращать внимание, и не из эстетических соображений, а из-за того, что это пик фертильного возраста", – пояснила Белоусова.
Рацион зрелых людей, начиная с 35-40 лет, по мнению эксперта, нужно корректировать в зависимости от пола.
"Мужчина начинает стареть в плане сердечно-сосудистой системы уже с 35 лет. Здесь нужно пересматривать свое питание, оно должно содержать меньше продуктов, богатых холестерином, таких как свинина, телятина. Надо следить за тем, чтобы в рационе было больше грубой клетчатки – это овощи, фрукты. Крупы не упускать из виду. Питание должно носить еще и антистрессовый характер, для этого подойдут хлеб и молочные продукты. Начиная с 40 лет, нужно думать о предстательной железе и включать в рацион продукты, содержащие каротиноиды: морковь, петрушку, укроп, зеленый лук. Помидоры – тоже "мужской" продукт", – рассказала она.
По словам диетолога, женщинам с 35 лет тоже необходимо правильно готовиться к биологическим изменениям.
"В те несколько лет, когда у женщины меняется гормональный фон, происходит потеря костной массы и может сформироваться остеопороз. Поэтому уже с 35 лет нужно регулярно включать в рацион цельное молоко и молочные продукты, если нет лактазной недостаточности. Если она есть, то кисломолочные напитки, творог, сыр. Но помним, что все сыры содержат холестерин, поэтому сыр у нас уходит в разряд деликатесов. Для поддержания общего гормонального фона важны фитоэстрогены. Это яблоки, груши, вишня, черешня, сливы, картошка, батат, все бобовые и все виды капусты", – перечислила Белоусова.
Кроме того, она напомнила, что людям старше 50-ти вегетарианские диеты не рекомендуются, поскольку отсутствие в рационе мяса может привести к железодефицитной анемии, упадку сил и иммунитета.
"Но надо выбирать мясо с меньшим содержанием холестерина. Мясо мы преимущественно отвариваем, потому что жареных продуктов с возрастом должно становиться все меньше и меньше. Молочные продукты пожилым людям нужны по всем параметрам – и по белку, и по кальцию", – уточнила Белоусова.
В заключение она рекомендовала принимать витаминно-минеральные комплексы в соответствии с возрастом.
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