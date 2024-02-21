https://uz.sputniknews.ru/20240221/avdeyevka-osvobojdeniye-zapad-posledstviya-42592700.html

Авдеевка освобождена, наступление ВС России продолжается на пяти направлениях

Авдеевка освобождена, наступление ВС России продолжается на пяти направлениях

Запад находится в смятении и отчаянии: США и ЕС опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки.

2024-02-21T10:41+0500

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Освобождение города Авдеевка от украинских оккупантов, развитие российского наступления на широком фронте отражают растущее боевое могущество и стратегическое превосходство Вооруженных сил РФ над ВСУ и Североатлантическим альянсом, который задействовал в прокси-войне с Россией значительные разведывательные средства, вооружения и арсеналы. Поражение на Украинском ТВД обещает Западу экономический упадок и системную деградацию: отсутствие дешевых российских энергоресурсов – страшнее присутствия российских гиперзвуковых ракет.Российские войска 17 февраля взломали мощнейший укрепрайон ВСУ, освободили город Авдеевку, продвинулись в глубину обороны противника почти на девять километров, "на плечах отступающих" развивают наступление западнее – в районе населенных пунктов Ласточкино.На улицах Авдеевки много погибших украинских военнослужащих, американских и польских наемников, количество пленных превысило 400 человек. На Западе с тревогой заметили: "Украинская армия беспорядочно отступила". Действительно, подразделения ВСУ оставили "фортецию" без приказа вышестоящего командования – бежали, прорываясь из окружения, теряя по 1500 человек в день. Главком Александр Сырский решение об отступлении принял постфактум. Украинским войскам остро не хватает натовских боеприпасов, американского финансирования, живой силы, и собственно мотивации мобилизованных "героически умереть за интересы США".Вооруженные силы РФ атакуют на пяти основных направлениях – практически по всему фронту, и этим "растягивают по площадям" истощенные украинские бригады, не позволяют маневрировать резервами. Даже на схеме, опубликованной в TheNew York Times видно, что российский "огненный вал" катится к западу от Кременной, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и Работино. На реальном поле боя в Запорожье Работинский гарнизон ВСУ фактически разрезан на две части, российские войска уничтожают противника в "огневых мешках". Начался штурм украинских позиций в районе города Часов Яр (западнее Артемовска), с массированным применением ударных fpv-дронов и корректируемых авиабомб калибра до 1500 кг.Подразделения ВС РФ вошли в село Победа на Угледарском направлении (3 км к югу от Марьинки). Возможен прорыв российских войск к важному транспортно-логистическому центру ВСУ – городу Покровску (в 40 км западнее Авдеевки), с выходом во фланг и тыл украинским группировкам войск в Краматорске и Славянске (севернее), Курахово и Угледаре (южнее). С дальнейшим обрушением оборонительной линии ВСУ на левобережье Днепра по "принципу домино".Возвращение в реальностьЗапад находится в смятении и отчаянии: США и ЕС опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки. В Пентагоне считают, что без финансирования со стороны США оборона Украины, скорее всего, рухнет. Американские и европейские аналитики крайне негативно оценивают и комментируют события на украинском ТВД. В штабах НАТО преобладает растерянность – ранее российские наступательные операции в зимний период считались невозможными. После февральского освобождения Авдеевки от ВСУ приходится переосмысливать ситуацию, "переделывать" прогнозы и планы.По мнению ветерана ВВС США полковника Седрика Лейтона (в интервью CNN), после Авдеевки может последовать "значительное продвижение вглубь украинской обороны", и более того: "Теперь русские… могут двинуться в самое сердце Украины". Все возможно.Российская армия сегодня воюет не числом, а умением. Даже противник признает: "ВС РФ научились изолировать поле боя, то есть уничтожать логистику". За два года СВО российская артиллерия до автоматизма отработала нанесение ударов по целям сразу после их обнаружения. Изначальное преимущество в артиллерийских снарядах становится все более впечатляющим на фоне дефицита снарядов у ВСУ. Серьезное преимущество российских войск – большое количество корректируемых авиационных бомб калибра от 500 кг до 1500 кг. Значительно возросли возможности ВС РФ в средствах связи.Российская группировка войск в зоне СВО растет количественно и качественно. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 февраля подчеркнул: "В целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек". Более 30 тысяч добровольцев в месяц, и в сравнении с 2023 годом активность не снижается. Российский ОПК вышел на уровень производства новейших вооружений и боеприпасов недосягаемый для всех вместе взятых стран НАТО.Европейская коалиция претендует на поставку ВСУ одного миллиона дронов, так и не выполнив обязательств о поставке за год одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов. Сроки не ясны.В отчаянии люди иногда совершают роковые ошибки. Так, председатель оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вновь требует передачи ВСУ крылатых ракет TAURUS дальностью до 500 км. Заметим, из 600 таких ракет в арсенале Бундесвера только 150 технически готовых к использованию, а высокоточных российских ракет хватит даже на форточку в доме Мерца. Вероятные ошибки Берлина с дальностью ракет для ВСУ практически гарантируют российское возмездие Германии.Более трезвомыслящий американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс на Мюнхенской конференции 18 февраля констатировал: "У русских в 15 раз больше живой силы на ТВД и в 10 раз больше снарядов. Украинцам следовало прислушаться к генералу Марку Милли в ноябре 2022 года, и начать переговоры… Уже слишком поздно, и это окно возможностей потеряно". Сенатор Вэнс считает, что Украине придется сделать значительные территориальные уступки для достижения мира на условиях России.По данным издания The American Conservative, ВСУ потеряли в войне с Россией 500 тысяч солдат и офицеров убитыми. Вооруженные силы РФ в зоне СВО 20 февраля продолжили серию комбинированных ударов по объектам ВСУ на переднем крае и в оперативному тылу – в Запорожье, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в оккупированном Херсоне.Как верно заметил президент Венесуэлы Николас Мадуро, Россия в конфликте на Украине "наносит поражение Западу на поле боя", при этом становится сильнее экономически. И Западу более всего угрожают не российские ракеты, а отказ от дешевых российских энергоносителей. Рецессия в Европе набирает ход, последствия проявятся в течение нескольких лет, и они будут очень серьезными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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авдеевка освобождение наступление вс россии направления