https://uz.sputniknews.ru/20240221/mirziyoyev-kazan-vizit-igry-buduschego-42592197.html

Мирзиёев посетит Казань с рабочим визитом

Мирзиёев посетит Казань с рабочим визитом

Глава республики примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр Будущего" в Казани

2024-02-21T09:38+0500

2024-02-21T09:38+0500

2024-02-21T10:02+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

россия

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владимир путин

церемония

открытие

игры

спорт

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Программа пребывания предусматривает проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой они обсудят вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита президента Узбекистана в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Высокотехнологичный турнир международного уровня "Игры Будущего", впервые пройдет в РФ с 21 февраля по 3 марта. Это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии.В масштабном спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.

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