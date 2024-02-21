https://uz.sputniknews.ru/20240221/mirziyoyev-kazan-vizit-igry-buduschego-42592197.html
Мирзиёев посетит Казань с рабочим визитом
Мирзиёев посетит Казань с рабочим визитом
Глава республики примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр Будущего" в Казани
2024-02-21T09:38+0500
2024-02-21T09:38+0500
2024-02-21T10:02+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
россия
рабочий визит
владимир путин
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спорт
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Программа пребывания предусматривает проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой они обсудят вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита президента Узбекистана в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Высокотехнологичный турнир международного уровня "Игры Будущего", впервые пройдет в РФ с 21 февраля по 3 марта. Это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии.В масштабном спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.
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мирзиёев визит россия участие открытие "игры будущего"
мирзиёев визит россия участие открытие "игры будущего"
Мирзиёев посетит Казань с рабочим визитом
09:38 21.02.2024 (обновлено: 10:02 21.02.2024)
Глава республики примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр Будущего".
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба президента.
"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля совершит рабочий визит в город Казань для участия в торжественной церемонии открытия "Игр Будущего", — говорится в сообщении.
Программа пребывания предусматривает проведение двусторонней встречи глав двух государств, в ходе которой они обсудят вопросы реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита президента Узбекистана в Россию 5-7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Высокотехнологичный турнир международного уровня "Игры Будущего", впервые пройдет в РФ с 21 февраля по 3 марта. Это соревнования, объединяющие классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии.
В масштабном спортивном состязании примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.