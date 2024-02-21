https://uz.sputniknews.ru/20240221/produkty-kantserogeny-vrach-rekomendatsii-42606448.html
Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов
Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов
Частое употребление продуктов с большим содержанием канцерогенов может привести к раку желудка
2024-02-21T22:07+0500
2024-02-21T22:07+0500
2024-02-21T22:07+0500
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Врач-терапевт Варвара Рубан перечислила семь категорий еды и напитков, которые чаще всего становятся причинами развития рака, сообщает РИА Новости.По ее словам, самыми опасными продуктами, способными вызвать рак желудка, являются алкоголь, красное и переработанное мясо, копчености, соленья, соусы, маргарин и некоторые овощи и фрукты.Врач также добавила, что самым вредным для ЖКТ продуктом является алкоголь, а увлечение переработанным мясом увеличивает риск рака простаты у мужчин.Кроме того, по ее словам, риск онкологии повышают соленья и некоторые соленые продукты из-за содержания в них диметилнитритов.Также Рубан рассказала, что овощи и фрукты могут быть опасны, если их вырастили с использованием нитратных удобрений. Также канцерогеном являются составы, которыми их обрабатывают, чтобы продлить срок хранения. В связи с этим, специалист рекомендовала избегать идеальных и блестящих овощей и фруктов, а также тщательно их мыть перед употреблением.В заключение она отметила, что риск возникновения рака зависит от генетической предрасположенности и частоты употребления опасных продуктов. Снизить вероятность онкозаболеваний можно при правильном приготовлении еды, умеренном потреблении жареного и копченого, а также при разнообразном рационе.
https://uz.sputniknews.ru/20240220/vozrast-pitaniye-vrach-rekomendatsii-42584936.html
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продукты канцерогены рак желудка
продукты канцерогены рак желудка
Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов
Частое употребление продуктов с большим содержанием канцерогенов может привести к раку желудка.
Врач-терапевт Варвара Рубан перечислила семь категорий еды и напитков, которые чаще всего становятся причинами развития рака, сообщает РИА Новости
.
По ее словам, самыми опасными продуктами, способными вызвать рак желудка, являются алкоголь, красное и переработанное мясо, копчености, соленья, соусы, маргарин и некоторые овощи и фрукты.
Врач также добавила, что самым вредным для ЖКТ продуктом является алкоголь, а увлечение переработанным мясом увеличивает риск рака простаты у мужчин.
"В колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований", — объяснила она.
Кроме того, по ее словам, риск онкологии повышают соленья и некоторые соленые продукты из-за содержания в них диметилнитритов.
Также Рубан рассказала, что овощи и фрукты могут быть опасны, если их вырастили с использованием нитратных удобрений. Также канцерогеном являются составы, которыми их обрабатывают, чтобы продлить срок хранения. В связи с этим, специалист рекомендовала избегать идеальных и блестящих овощей и фруктов, а также тщательно их мыть перед употреблением.
В заключение она отметила, что риск возникновения рака зависит от генетической предрасположенности и частоты употребления опасных продуктов. Снизить вероятность онкозаболеваний можно при правильном приготовлении еды, умеренном потреблении жареного и копченого, а также при разнообразном рационе.