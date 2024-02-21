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Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото
Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото
"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Спустя десять лет после кровавых событий Украина так и не достигла того, на что рассчитывала
2024-02-21T19:01+0500
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Главная киевская площадь — площадь Независимости (майдан Незалежности) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Хронология событий — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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евромайдан киев начало госпереворота украина
евромайдан киев начало госпереворота украина

Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото

19:01 21.02.2024
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"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Спустя десять лет после кровавых событий Украина так и не достигла того, на что рассчитывала.
Главная киевская площадь — площадь Независимости (майдан Незалежности) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Хронология событий — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Макс Левин / Перейти в фотобанк

Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 21.11.2013

Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 21.11.2013 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Макс Левин
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Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 21.11.2013

© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22.11.2013

Лидер партии &quot;Удар&quot; Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22.11.2013 - Sputnik Узбекистан
2/34
© Sputnik / Петр Задорожный
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Лидер партии "Удар" Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22.11.2013

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26.11.2013

Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26.11.2013 - Sputnik Узбекистан
3/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26.11.2013

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины стоят в оцеплении во время разгона палаточного лагеря сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. 30.11.2013
Полиция вытеснила митингующих с площади Независимости - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Андрей Стенин
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Сотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины стоят в оцеплении во время разгона палаточного лагеря сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. 30.11.2013
© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанкЛидер движения "Третья Украинская Республика" Юрий Луценко, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер украинской праворадикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок (слева направо) во время митинга в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве. 30.11.2013
В Киеве продолжаются народные волнения - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Петр Задорожный
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Лидер движения "Третья Украинская Республика" Юрий Луценко, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер украинской праворадикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок (слева направо) во время митинга в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве. 30.11.2013
© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

Акция сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013

Акция сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Петр Задорожный
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Акция сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013

© Sputnik / Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Сторонники евроинтеграции Украины собрались на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013

Сторонники евроинтеграции Украины собрались на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013 - Sputnik Узбекистан
7/34
© Sputnik / Григорий Василенко
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Сторонники евроинтеграции Украины собрались на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013

© Sputnik / Андрей Василенко / Перейти в фотобанкУчастники акций сторонников евроинтеграции у захваченного здания киевской городской Рады. 02.12.2013
Протесты сторонников евроинтеграции Украины - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Андрей Василенко
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Участники акций сторонников евроинтеграции у захваченного здания киевской городской Рады. 02.12.2013
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной Рады в Киеве.
Пикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады - Sputnik Узбекистан
9/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции Украины и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной Рады в Киеве.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве. 03.12.2013
Пикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады - Sputnik Узбекистан
10/34
© Sputnik / Илья Питалев
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Сторонники евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве. 03.12.2013
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Лидер партии "Удар" боксер Виталий Кличко, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (слева направо) на митинге сторонников евроинтеграции на площади Независимости. 07.12.2013

Лидер партии &quot;Удар&quot; боксер Виталий Кличко, лидер парламентской фракции &quot;Батькивщина&quot; Арсений Яценюк и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (слева направо) на митинге сторонников евроинтеграции на площади Независимости. 07.12.2013 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Куденко
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Лидер партии "Удар" боксер Виталий Кличко, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (слева направо) на митинге сторонников евроинтеграции на площади Независимости. 07.12.2013

© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина в каске на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
Ситуация на Украине - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Куденко
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Мужчина в каске на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
Ситуация на Украине - Sputnik Узбекистан
13/34
© Sputnik / Илья Питалев
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
© Sputnik / Андрей СтенинСотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. 09.12.2013
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. 09.12.2013 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Андрей Стенин
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. 09.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (слева направо) на площади Независимости в Киеве. 10.12.2013
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон на площади Независимости в Киеве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Илья Питалев
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (слева направо) на площади Независимости в Киеве. 10.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сенатор США Джон Маккейн (справа) и лидер оппозиционной партии "Удар" Виталий Кличко во время акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве. 15.12.2013

Сенатор США Джон Маккейн (справа) и лидер оппозиционной партии &quot;Удар&quot; Виталий Кличко во время акции сторонников евроинтеграции Украины &quot;День достоинства&quot; на площади Независимости в Киеве. 15.12.2013 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Илья Питалев
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Сенатор США Джон Маккейн (справа) и лидер оппозиционной партии "Удар" Виталий Кличко во время акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве. 15.12.2013

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор США Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве.
Акция сторонников евроинтеграции День достоинства в Киеве - Sputnik Узбекистан
17/34
© Sputnik / Илья Питалев
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Сенатор США Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины во время шествия на площади Независимости в Киеве. 18.12.2013
Ситуация на Украине - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Илья Питалев
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Сторонники евроинтеграции Украины во время шествия на площади Независимости в Киеве. 18.12.2013
© Sputnik / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПротестующие на баррикадах у стадиона "Динамо" в Киеве. 20.01.2014
Беспорядки в Киеве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Василенко
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Протестующие на баррикадах у стадиона "Динамо" в Киеве. 20.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
20/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники евроинтеграции Украины собирают у баррикад бутылки для "коктейля Молотова" на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014

Сторонники евроинтеграции Украины собирают у баррикад бутылки для &quot;коктейля Молотова&quot; на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014 - Sputnik Узбекистан
21/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции Украины собирают у баррикад бутылки для "коктейля Молотова" на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22.01.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
22/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОппозиционеры на баррикаде на улице Грушевского в Киеве во время перемирия с милицией. 24.01.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
23/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Перейти в фотобанк
Оппозиционеры на баррикаде на улице Грушевского в Киеве во время перемирия с милицией. 24.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
24/34
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева.25.01.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
25/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Перейти в фотобанк
Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева.25.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТренировка по рукопашному бою бойцов оппозиции из националистической организации "Правый сектор" в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве. 01.02.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
26/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Тренировка по рукопашному бою бойцов оппозиции из националистической организации "Правый сектор" в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве. 01.02.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции отрабатывают навыки контактной борьбы в возможных столкновениях с силами милиции. 06.02.14
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
27/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции отрабатывают навыки контактной борьбы в возможных столкновениях с силами милиции. 06.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники "Самообороны Майдана" на площади Независимости в Киеве. 06.02.2014
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
28/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Участники "Самообороны Майдана" на площади Независимости в Киеве. 06.02.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции поджигают бутылки с зажигательной смесью на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
29/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции поджигают бутылки с зажигательной смесью на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
30/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Ситуация в Киеве - Sputnik Узбекистан
31/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве. 20.02.14
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© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве. 20.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и жители Киева во время ночных акций на площади Независимости. 22.02.14
Ситуация на Украине - Sputnik Узбекистан
33/34
© Sputnik / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции и жители Киева во время ночных акций на площади Независимости. 22.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, во время выступления перед сторонниками оппозиции на площади Независимости в Киеве. 23.02.14
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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, во время выступления перед сторонниками оппозиции на площади Независимости в Киеве. 23.02.14
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