https://uz.sputniknews.ru/20240221/samye-yarkie-i-tragicheskie-sobytiya-evromaydana-v-kieve--foto-42602669.html

Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото

Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото

"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Спустя десять лет после кровавых событий Украина так и не достигла того, на что рассчитывала

2024-02-21T19:01+0500

2024-02-21T19:01+0500

2024-02-21T19:01+0500

фото

фотолента

украина

киев

евромайдан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/15/42601883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb98c1efd0104615eaba750e5bb3b8b5.jpg

Главная киевская площадь — площадь Независимости (майдан Незалежности) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Хронология событий — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

евромайдан киев начало госпереворота украина