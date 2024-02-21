https://uz.sputniknews.ru/20240221/samye-yarkie-i-tragicheskie-sobytiya-evromaydana-v-kieve--foto-42602669.html
Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото
Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото
"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Спустя десять лет после кровавых событий Украина так и не достигла того, на что рассчитывала
2024-02-21T19:01+0500
2024-02-21T19:01+0500
2024-02-21T19:01+0500
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евромайдан
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Главная киевская площадь — площадь Независимости (майдан Незалежности) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Хронология событий — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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евромайдан киев начало госпереворота украина
евромайдан киев начало госпереворота украина
Самые яркие и трагические события Евромайдана в Киеве — фото
"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Спустя десять лет после кровавых событий Украина так и не достигла того, на что рассчитывала.
Главная киевская площадь — площадь Независимости (майдан Незалежности) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Хронология событий — в фотоподборке
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© Sputnik / Макс Левин / Перейти в фотобанк
Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 21.11.2013
Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 21.11.2013
© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанк
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22.11.2013
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22.11.2013
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк
Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26.11.2013
Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26.11.2013
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины стоят в оцеплении во время разгона палаточного лагеря сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. 30.11.2013
Сотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины стоят в оцеплении во время разгона палаточного лагеря сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. 30.11.2013
© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанк Лидер движения "Третья Украинская Республика" Юрий Луценко, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер украинской праворадикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок (слева направо) во время митинга в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве. 30.11.2013
Лидер движения "Третья Украинская Республика" Юрий Луценко, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер украинской праворадикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок (слева направо) во время митинга в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве. 30.11.2013
© Sputnik / Петр Задорожный / Перейти в фотобанк
Акция сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013
Акция сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013
© Sputnik / Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
Сторонники евроинтеграции Украины собрались на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013
Сторонники евроинтеграции Украины собрались на площади Независимости в Киеве. 01.12.2013
© Sputnik / Андрей Василенко / Перейти в фотобанк Участники акций сторонников евроинтеграции у захваченного здания киевской городской Рады. 02.12.2013
Участники акций сторонников евроинтеграции у захваченного здания киевской городской Рады. 02.12.2013
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники евроинтеграции Украины и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной Рады в Киеве.
Сторонники евроинтеграции Украины и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной Рады в Киеве.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сторонники евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве. 03.12.2013
Сторонники евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве. 03.12.2013
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
Лидер партии "Удар" боксер Виталий Кличко, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (слева направо) на митинге сторонников евроинтеграции на площади Независимости. 07.12.2013
Лидер партии "Удар" боксер Виталий Кличко, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (слева направо) на митинге сторонников евроинтеграции на площади Независимости. 07.12.2013
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Мужчина в каске на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
Мужчина в каске на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк на митинге сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве. 08.12.2013
© Sputnik / Андрей Стенин Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. 09.12.2013
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. 09.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (слева направо) на площади Независимости в Киеве. 10.12.2013
Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (слева направо) на площади Независимости в Киеве. 10.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Сенатор США Джон Маккейн (справа) и лидер оппозиционной партии "Удар" Виталий Кличко во время акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве. 15.12.2013
Сенатор США Джон Маккейн (справа) и лидер оппозиционной партии "Удар" Виталий Кличко во время акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве. 15.12.2013
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор США Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве.
Сенатор США Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины "День достоинства" на площади Независимости в Киеве.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сторонники евроинтеграции Украины во время шествия на площади Независимости в Киеве. 18.12.2013
Сторонники евроинтеграции Украины во время шествия на площади Независимости в Киеве. 18.12.2013
© Sputnik / Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Протестующие на баррикадах у стадиона "Динамо" в Киеве. 20.01.2014
Протестующие на баррикадах у стадиона "Динамо" в Киеве. 20.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
Сторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк
Сторонники евроинтеграции Украины собирают у баррикад бутылки для "коктейля Молотова" на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
Сторонники евроинтеграции Украины собирают у баррикад бутылки для "коктейля Молотова" на улице Грушевского в Киеве. 21.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22.01.2014
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Оппозиционеры на баррикаде на улице Грушевского в Киеве во время перемирия с милицией. 24.01.2014
Оппозиционеры на баррикаде на улице Грушевского в Киеве во время перемирия с милицией. 24.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева.25.01.2014
Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева.25.01.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Тренировка по рукопашному бою бойцов оппозиции из националистической организации "Правый сектор" в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве. 01.02.2014
Тренировка по рукопашному бою бойцов оппозиции из националистической организации "Правый сектор" в палаточном лагере на площади Независимости в Киеве. 01.02.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции отрабатывают навыки контактной борьбы в возможных столкновениях с силами милиции. 06.02.14
Сторонники оппозиции отрабатывают навыки контактной борьбы в возможных столкновениях с силами милиции. 06.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Участники "Самообороны Майдана" на площади Независимости в Киеве. 06.02.2014
Участники "Самообороны Майдана" на площади Независимости в Киеве. 06.02.2014
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции поджигают бутылки с зажигательной смесью на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Сторонники оппозиции поджигают бутылки с зажигательной смесью на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве. 20.02.14
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве. 20.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Сторонники оппозиции и жители Киева во время ночных акций на площади Независимости. 22.02.14
Сторонники оппозиции и жители Киева во время ночных акций на площади Независимости. 22.02.14
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, во время выступления перед сторонниками оппозиции на площади Независимости в Киеве. 23.02.14
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, во время выступления перед сторонниками оппозиции на площади Независимости в Киеве. 23.02.14