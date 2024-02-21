https://uz.sputniknews.ru/20240221/uzbekistan-rynok-nedvijimost-obzor-42603905.html
Рынок недвижимости в Узбекистане остается стабильным
Рынок недвижимости в Узбекистане остается стабильным
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на рынке недвижимости республики с начала текущего года: сделок купли-продажи жилья стало больше, аренда продолжает снижаться
2024-02-21T13:51+0500
2024-02-21T13:51+0500
2024-02-21T15:16+0500
экономика
узбекистан
жилье
аренда
цены
недвижимость
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В целом рынок недвижимости в Узбекистане остается стабильным, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).В январе 2024-го в Узбекистане было продано почти 22 тыс. квартир — на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Значительный рост объема продаж квартир наблюдается в Хорезмской (75%), Сырдарьинской (51%), Самаркандской (48%) и Сурхандарьинской (42%) областях.Рынок аренды жилья в ТашкентеСтоимость аренды жилья продолжает снижаться.Повышение стоимости съемного жилья отмечено в Учтепинском, Бектемирском и Сергелийском районах, здесь снять квартиру стало дороже на 3,4%, 2,1% и 1,1% соответственно.Несмотря на некоторое снижение стоимости аренды в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах, съемные квартиры здесь остаются самыми дорогими: в среднем снять жилье обойдется в $11 за кв. м.Более доступные варианты аренды (от$6 до $8 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.Вторичный рынок недвижимостиС начала года вторичный рынок жилья в республике вырос на 1,6%. В годовом выражении вторичка увеличилась на 18%. Дороже всего ее покупка обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, в среднем на 30% относительно прошлогодних январских показателей.По сравнению с январем прошлого года средние цены на вторичку в столице Узбекистана выросли почти на 20%.В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как
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рынок недвижимости узбекистан изменения обзор цэир
рынок недвижимости узбекистан изменения обзор цэир
Рынок недвижимости в Узбекистане остается стабильным
13:51 21.02.2024 (обновлено: 15:16 21.02.2024)
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на рынке недвижимости республики с начала текущего года: сделок купли-продажи жилья стало больше, аренда продолжает снижаться.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik.
В целом рынок недвижимости в Узбекистане остается стабильным, сообщается
в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
В январе 2024-го в Узбекистане было продано почти 22 тыс. квартир — на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Значительный рост объема продаж квартир наблюдается в Хорезмской (75%), Сырдарьинской (51%), Самаркандской (48%) и Сурхандарьинской (42%) областях.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
Стоимость аренды жилья продолжает снижаться.
"В целом с начала года средняя стоимость аренды в столице снизилась на 2,2% и составила $9 за кв. м.", — говорится в обзоре.
Повышение стоимости съемного жилья отмечено в Учтепинском, Бектемирском и Сергелийском районах, здесь снять квартиру стало дороже на 3,4%, 2,1% и 1,1% соответственно.
Несмотря на некоторое снижение стоимости аренды в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах, съемные квартиры здесь остаются самыми дорогими: в среднем снять жилье обойдется в $11 за кв. м.
Более доступные варианты аренды (от$6 до $8 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.
Вторичный рынок недвижимости
С начала года вторичный рынок жилья в республике вырос на 1,6%. В годовом выражении вторичка увеличилась на 18%. Дороже всего ее покупка обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, в среднем на 30% относительно прошлогодних январских показателей.
"В Ташкенте в январе месяце средние цены на вторичное жилье практически не изменились и составили $1 122 за кв. м. Чуть более заметный рост цен отмечен в Бектемирском, Сергелийском и Яшнабадском районах", — свидетельствуют данные, представленные в обзоре.
По сравнению с январем прошлого года средние цены на вторичку в столице Узбекистана выросли почти на 20%.