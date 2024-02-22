https://uz.sputniknews.ru/20240222/depressiya-prichiny-vrach-mneniye-42621945.html
Психиатр перечислил возможные причины депрессии
Психиатр перечислил возможные причины депрессии
Депрессия может коснуться людей в любом возрасте, проявляясь в апатии, снижении аппетита и нарушении сна
2024-02-22T22:03+0500
2024-02-22T22:03+0500
2024-02-22T22:03+0500
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психология
депрессия
здоровье
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Одной из причин депрессии может быть отсутствие жизненных ценностей, рассказал радио Sputnik завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров. По словам специалиста, депрессия может коснуться людей в любом возрасте и проявляется она в апатии, снижении аппетита и нарушении сна. В свою очередь, желание чего-то достичь помогает справиться с депрессией и тревогой.
https://uz.sputniknews.ru/20240130/rabochiy-stol-sostoyaniye-mneniye-ekspert-42266306.html
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врач депрессия причины возраст нарушения сон аппетит
врач депрессия причины возраст нарушения сон аппетит
Психиатр перечислил возможные причины депрессии
Депрессия может коснуться людей в любом возрасте, проявляясь в апатии, снижении аппетита и нарушении сна.
Одной из причин депрессии может быть отсутствие жизненных ценностей, рассказал радио Sputnik
завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.
"Депрессия возникает из-за психологических факторов, на которые влияют личные качества человека и внешние события. Тревожное состояние свойственно пациентам с отсутствием жизненных целей или с неудачами в их достижении, с проблемами в личной жизни, серьезными эмоциональными потрясениями, несамостоятельностью и однообразием в жизни. Без контроля врача состояние может усугубиться", – объяснил он.
По словам специалиста, депрессия может коснуться людей в любом возрасте и проявляется она в апатии, снижении аппетита и нарушении сна.
В свою очередь, желание чего-то достичь помогает справиться с депрессией и тревогой.