https://uz.sputniknews.ru/20240222/depressiya-prichiny-vrach-mneniye-42621945.html

Психиатр перечислил возможные причины депрессии

Психиатр перечислил возможные причины депрессии

Депрессия может коснуться людей в любом возрасте, проявляясь в апатии, снижении аппетита и нарушении сна

2024-02-22T22:03+0500

2024-02-22T22:03+0500

2024-02-22T22:03+0500

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психология

депрессия

здоровье

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Одной из причин депрессии может быть отсутствие жизненных ценностей, рассказал радио Sputnik завкафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров. По словам специалиста, депрессия может коснуться людей в любом возрасте и проявляется она в апатии, снижении аппетита и нарушении сна. В свою очередь, желание чего-то достичь помогает справиться с депрессией и тревогой.

https://uz.sputniknews.ru/20240130/rabochiy-stol-sostoyaniye-mneniye-ekspert-42266306.html

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