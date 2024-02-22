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https://uz.sputniknews.ru/20240222/mirziyoyev-putin-peregovory-kazan-42619267.html
Встреча Мирзиёева с Путиным — что обсудили президенты
Встреча Мирзиёева с Путиным — что обсудили президенты
21 февраля глава Узбекистана посетил Казань с рабочим визитом
2024-02-22T09:31+0500
2024-02-22T10:49+0500
политика
узбекистан
россия
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
встреча
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Шавката Мирзиёева в Казань глава РУз встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Мирзиёев поздравил российского коллегу с проведением первых международных "Игр Будущего", совмещающих традиционный и киберспорт.Президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве 5-7 октября прошлого года.Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Также они высоко оценили плодотворные итоги заседаний межправкомиссии, межрегионального, образовательного, медицинского форумов и ряда других деловых и культурных мероприятий, прошедших в 2023 году.Речь шла о сохраняющейся положительной динамике в товарообороте, активной фазе реализации проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, химии, фармацевтики и других отраслях. Особое внимание уделили стимулированию кооперационных связей между регионами.Говорили и об успешной работе индустриальных технопарков "Химград" в Ташкентской и Джизакской областях, а также создании новых инновационных парков "Алабуга" и "Мастер" в Бухарском и Навоийском регионах."Главы государств обсудили вопросы совместного развития эффективных транспортных коридоров, углубления сотрудничества в области железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.Кроме того, они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих международных мероприятий.Напомним, что президент Узбекистана 21 февраля посетил Казань с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего”.
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мирзиёев путин встреча казань рабочий визит
мирзиёев путин встреча казань рабочий визит

Встреча Мирзиёева с Путиным — что обсудили президенты

09:31 22.02.2024 (обновлено: 10:49 22.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
Лидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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21 февраля глава Узбекистана посетил Казань с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Шавката Мирзиёева в Казань глава РУз встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
Лидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
Лидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поздравил российского коллегу с проведением первых международных "Игр Будущего", совмещающих традиционный и киберспорт.
Президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве 5-7 октября прошлого года.
Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Также они высоко оценили плодотворные итоги заседаний межправкомиссии, межрегионального, образовательного, медицинского форумов и ряда других деловых и культурных мероприятий, прошедших в 2023 году.
Речь шла о сохраняющейся положительной динамике в товарообороте, активной фазе реализации проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, химии, фармацевтики и других отраслях. Особое внимание уделили стимулированию кооперационных связей между регионами.
Говорили и об успешной работе индустриальных технопарков "Химград" в Ташкентской и Джизакской областях, а также создании новых инновационных парков "Алабуга" и "Мастер" в Бухарском и Навоийском регионах.
"Главы государств обсудили вопросы совместного развития эффективных транспортных коридоров, углубления сотрудничества в области железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
Кроме того, они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих международных мероприятий.
Напомним, что президент Узбекистана 21 февраля посетил Казань с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего”.
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