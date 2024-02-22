Встреча Мирзиёева с Путиным — что обсудили президенты
09:31 22.02.2024 (обновлено: 10:49 22.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
© Пресс-служба президента Узбекистана
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21 февраля глава Узбекистана посетил Казань с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В рамках программы рабочего визита Шавката Мирзиёева в Казань глава РУз встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
Лидеры Узбекистана и России обсудили вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поздравил российского коллегу с проведением первых международных "Игр Будущего", совмещающих традиционный и киберспорт.
Президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве 5-7 октября прошлого года.
Лидеры двух стран отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Также они высоко оценили плодотворные итоги заседаний межправкомиссии, межрегионального, образовательного, медицинского форумов и ряда других деловых и культурных мероприятий, прошедших в 2023 году.
Речь шла о сохраняющейся положительной динамике в товарообороте, активной фазе реализации проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, химии, фармацевтики и других отраслях. Особое внимание уделили стимулированию кооперационных связей между регионами.
Говорили и об успешной работе индустриальных технопарков "Химград" в Ташкентской и Джизакской областях, а также создании новых инновационных парков "Алабуга" и "Мастер" в Бухарском и Навоийском регионах.
"Главы государств обсудили вопросы совместного развития эффективных транспортных коридоров, углубления сотрудничества в области железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
Кроме того, они обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих международных мероприятий.
Напомним, что президент Узбекистана 21 февраля посетил Казань с рабочим визитом. В рамках программы пребывания он принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего”.